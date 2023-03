RE: MDŽ je príležitosť potvrdiť rodovú rovnosť a chrániť práva žien

Brusel/Štrasburg 8.marca (TASR) - Rada Európy (RE) v stredu na Medzinárodný deň žien (MDŽ) v oficiálnom vyhlásení uviedla, že opätovne potvrdzuje svoj záväzok zabezpečiť rodovú rovnosť a chrániť práva žien, pričom pri presadzovaní rodovej rovnosti by muži a chlapci mali zohrávať väčšiu úlohu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Pod spoločné vyhlásenie sa podpísali islandská ministerka zahraničných vecí a súčasná šéfka Výboru ministrov RE Thórdís Gylfadóttir, predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Tiny Kox a generálna tajomníčka RE Marija Pejčinovičová Buričová.



"Na Medzinárodný deň žien opätovne potvrdzujeme náš neochvejný záväzok zabezpečiť rodovú rovnosť a chrániť práva žien. Muži a chlapci môžu a mali by zohrávať väčšiu úlohu pri presadzovaní rodovej rovnosti. Musia byť aktérmi pozitívnej zmeny, spochybňovať sexizmus a hovoriť, keď vidia, že sú ženy obťažované alebo sa s nimi zaobchádza nespravodlivo," uvádza sa vo vyhlásení.



Podľa najvyšších predstaviteľov RE rodová rovnosť je prínosom pre všetkých, mužov aj ženy, nikto by nemal byť viazaný na konkrétnu rodovú rolu, lebo rodové stereotypy udržiavajú škodlivé predstavy o tom, čo sa považuje za "vhodné" správanie – pre mužov aj ženy – a predstavujú prekážku skutočnej rodovej rovnosti.



Signatári výzvy pripomenuli, že Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) je hlavným nástrojom na boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti. Podľa ich slov stratégia Rady Európy pre rodovú rovnosť povzbudzuje mužov a chlapcov, aby podporovali rodovú rovnosť.



"Ľudské práva sú univerzálne a boj proti všetkým formám diskriminácie vrátane sexizmu a rasizmu je kľúčový pre dosiahnutie rovnosti a spravodlivosti pre všetkých. Muži lídri – či už v politike, v biznise, v médiách, v športových alebo kultúrnych inštitúciách – musia ísť príkladom smerom k rovnosti pre všetkých," uviedli Gylfadóttir, Kox a Pejčinovičová Buričová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)