Mijatovičová kritizuje Poľsko za zmeny v zákone o ochrane hraníc

Brusel/Štrasburg 1. decembra (TASR) - Zmeny a doplnky v poľskom zákone o ochrane hraníc, ktoré poľská vláda prijala v utorok, zachovávajú mnohé z reštriktívnych opatrení zavedených počas núdzového stavu v tejto krajine. Uviedla to v stredu komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.



Komisárka v oficiálnom vyhlásení upozornila, že takto zavedené zmeny v legislatíve majú negatívny vplyv na slobodu pohybu, slobodu zhromažďovania a slobodu prejavu na východe Poľska, na jeho hraniciach s Bieloruskom.



Poľsko v posledných mesiacoch čelí vysokému tlaku migrantov a utečencov, ktorí sa snažia prekračovať hranice krajiny z Bieloruska. Núdzový stav, ktorý zaviedla poľská strana, znamenal, že médiá mali zákaz vstupu do tejto pohraničnej oblasti. Mijatovičová vyjadrila obavy, že nový zákon situáciu nezlepší.



"Počas mojej nedávnej pracovnej misie v Poľsku som si všimla škodlivý vplyv, ktorý mali tieto opatrenia na dostupnosť humanitárnej pomoci, prístup novinárov a s tým súvisiacu transparentnosť, ako aj na situáciu ochrancov ľudských práv a na miestne obyvateľstvo," uviedla komisárka. Vyjadrila zároveň hlboké znepokojenie nad tým, že podľa novej legislatívy bude prístup novinárov k hraniciam s Bieloruskom podliehať osobitným povoleniam, pričom prístup humanitárnych organizácií, poskytovateľov právnej pomoci a pozorovateľov dodržiavania ľudských práv do tejto zóny nie je výslovne zaručený.



Mijatovičová skonštatovala, že prijatie nového zákona znamená, že dôležitá práca aktivistov a novinárov pri ochrane ľudských práv migrantov a utečencov, pri predchádzaní nezákonným praktikám navracania utečencov a pri zabezpečovaní dostatočnej informovanosti verejnosti o situácii v oblasti ľudských práv v pohraničných oblastiach bude značne sťažená.











