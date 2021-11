Rada Európy vníma odsúdenie bieloruských aktivistov ako represálie

Brusel/Štrasburg 3. novembra (TASR) - Stredajší rozsudok proti dvom členom bieloruského centra pre ľudské práva Viasna – Leanidovi Sudalenkovi a Tacciane Lasicovej – je ďalším príkladom represálií bieloruského vládneho režimu voči vlastným ľuďom. Uviedla to komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.



Komisárka v správe pre médiá pripomenula, že Sudalenko bol odsúdený na tri roky a Lasicová na dva a pol roka väzenia v pracovnom tábore.



"Tieto rozsudky ešte viac zhoršujú situáciu, ktorá už dosiahla alarmujúcu úroveň," upozornila Mijatovičová. Spresnila, že nedávna likvidácia posledných zostávajúcich registrovaných mimovládnych organizácií pre ľudské práva vrátane tých najstarších a najvýznamnejších, ako sú Bieloruský helsinský výbor, Právna iniciatíva, Bieloruské centrum PEN a Bieloruská asociácia novinárov (BAJ), naznačuje, že úrady zámerne a systematicky rozkladajú občiansku spoločnosť v krajine.



Podľa jej slov rôzne nezávislé zdroje uviedli, že od augusta 2020, po masových občianskych protestoch proti zmanipulovaným prezidentským voľbám, bieloruské úrady už rozpustili alebo nariadili likvidáciu viac ako 270 mimovládnych organizácií.



"Stovky obhajcov ľudských práv, právnikov, aktivistov, blogerov a novinárov naďalej čelia zvýšenému obťažovaniu v rôznych formách vrátane očierňovacích kampaní, výsluchov, obmedzovania pohybu, prehliadok, správnych pokút, zatýkania a zadržiavania, niekedy v neľudských podmienkach," opísala situáciu Mijatovičvá.



Upozornila, že hoci Bielorusko nie je členským štátom Rady Európy, má povinnosť dodržiavať medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a právneho štátu.



"Represálie proti občianskej spoločnosti musia okamžite skončiť. Všetci ľudia, ktorí boli zbavení slobody za výkon svojej legitímnej činnosti v prospech občianskej spoločnosti, by mali byť bezpodmienečne prepustení. Bieloruská občianska spoločnosť, nezávislí mediálni aktéri a obhajcovia ľudských práv by mali mať možnosť pracovať v bezpečnom a priaznivom prostredí, ako to vyžaduje medzinárodné právo v oblasti ľudských práv, ktorým je Bielorusko viazané ako ktorýkoľvek iný štát," vysvetlila komisárka.



Podľa jej slov bieloruské orgány nesú "plnú zodpovednosť" za porušovanie ľudských práv, najmä ak k takémuto porušovaniu dochádza systematicky a vo veľkom rozsahu.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)