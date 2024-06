Komisár Rady Európy vyzval Fínsko, aby odmietlo zákon o migrácii

Brusel/Štrasburg 17. júna (TASR) - Komisár Rady Európy (RE) pre ľudské práva Michael O'Flaherty v pondelok navrhol fínskemu parlamentu, aby odmietol vládny návrh zákona o dočasných opatreniach na boj proti riadenej migrácii. Informuje o tom spravodajca TASR.



Fínsky poslanci o návrhu zákona, ktorý umožňuje vyhostenie migrantov, ešte len budú rokovať. Jeho cieľom je obmedziť zvýšený príliv žiadateľov o azyl prichádzajúcich z Ruska.



O'Flaherty v liste predsedovi fínskeho parlamentu Jussimu Halla-ahovi a niekoľkým predsedom parlamentných výborov vyjadril znepokojenie, či je návrh zákona v súlade s európskymi normami v oblasti ľudských práva. Preto tiež vyzval na jeho odmietnutie.



Podľa návrhu zákona o dočasných opatreniach na boj proti riadenej migrácii by vláda mohla dočasne obmedziť žiadosti o azyl. Okamžite by to tiež umožnilo vyhostiť migrantov pri podozrení, že ich príchod do Fínska organizuje cudzí štát.



Komisár upozornil, že návrh zákona sa zdá nezlučiteľný so zákazom vyhostenia, ktorý je absolútny a nemožno ho obmedziť. Upozornil, že uvedený návrh nastoľuje aj otázky týkajúce sa zákazu kolektívneho vyhostenia a prístupu k účinným opravným právnym prostriedkom.



Podľa O'Flahertyho zodpovedné fínske orgány by mali pokračovať v hľadaní alternatívnych riešení situácie v súlade so záväzkami krajiny v oblasti ľudských práv. Obáva sa tiež, že ak bude návrh sporného zákona prijatý, vytvorí sa znepokojivý precedens pre ostatné európske krajiny a pre globálny azylový systém.



Fínska konzervatívna vláda predstavila koncom mája návrh zákona, ktorý povoľuje členom pohraničnej polície odmietať migrantov. Vláda reagovala na príchod približne 1000 migrantov bez platných víz zo susedného ruského územia na jeseň minulého roka.



Pozemná hranica medzi Ruskom a Fínskom meria 1340 kilometrov. Vláda z Helsínk obviňuje Moskvu z organizovania príchodu migrantov smerujúcich do Fínska, čo ruské úrady popierajú.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)