RE: Rusko agresiou proti Ukrajine obnovilo hrôzy druhej svetovej vojny

Štrasburg 5. mája (TASR) - Rusko svojou agresiou proti Ukrajine a vzďaľovaním sa od hodnôt, ktoré sú základom Rady Európy, obnovilo hrôzy druhej svetovej vojny. Uviedla to v stredu generálna tajomníčka Rady Európy (RE) Marija Pejčinovičová Buričová pri príležitosti predstavenia výročnej správy s názvom "Moving Forward 2022". Informuje o tom spravodajca TASR.



Pejčinovičová Buričová pripomenula, že Rada Európy vznikla pred 73 rokmi, po druhej svetovej vojne, s prísľubom, že taký konflikt, akým druhá svetová vojna bola, sa už nikdy nezopakuje.



"Pre Ukrajinu sa tento sľub nepodarilo splniť. Nie je to zlyhanie samotného multilateralizmu, ale výsledok násilnej orientácie jednej z krajín," upozornila šéfka v súčasnosti už len 46-člennej organizácie.



Rusko v polovici marca oznámilo, že túto organizáciu opúšťa a následne Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) hlasovaním poslancov z ostatných krajín Ruskú federáciu zo svojich radov vylúčilo a oznámilo, že "v spoločnom európskom domove nie je miesto pre agresora". Rusko bolo členom Rady Európy 26 rokov.



"Odvážili sme sa uveriť tomu, že takéto (vojnové) obrázky sú v Európe minulosťou. Mýlili sme sa. História sa na náš kontinent vrátila tým najkrutejším možným spôsobom," uvádza Pejčinovičová Buričová hneď na začiatku 68-stranovej výročnej správy.



Odsúdila v nej široký rozsah "šokujúcej deštrukcie" domácností, infraštruktúry a ľudských životov. Upozornila, že ruská invázia zapríčinila miliónové toky utečencov pred vojnou. Vyzdvihla statočnosť a odhodlanosť Ukrajincov brániť svoju vlasť a vyjadrila pripravenosť Rady Európy pomôcť Ukrajine "vhodnými spôsobmi", až raz násilie prestane.



Podľa jej slov ponaučenie, ktoré si treba vziať, je, že úspech Rady Európy a celého kontinentu závisí od odhodlania členských štátov "urobiť správnu vec". A spresnila, že robiť správnu vec znamená investovať do ľudských práv, demokracie a právneho štátu.



Výročná správa hodnotí prácu rôznych orgánov Rady Európy a zároveň aj situáciu politických inštitúcií, nezávislosť súdnictva, slobodu prejavu, ľudskú dôstojnosť a boj proti diskriminácii.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)