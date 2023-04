RE vyjadrila Ukrajine solidaritu a podporu v súvislosti s vojnou

Brusel/Štrasburg 4. apríla (TASR) - Rada Európy (RE) vyjadruje Ukrajine plnú solidaritu a podporu v súvislosti s pokračujúcou ruskou agresiou. Uviedla to v utorok generálna tajomníčka RE Marija Pejčinovičová Buričová po pondelňajšej návšteve Ukrajiny. Informuje o tom spravodajca TASR.



Stretla sa s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a ďalšími kľúčovými osobnosťami, pričom zdôraznila, že je potrebné prijať konkrétne kroky v oblasti zodpovednosti za vojnové zločiny.



"Rada Európy je pripravená hrať vedúcu úlohu pri zriaďovaní registra na zaznamenávanie a dokumentovanie dôkazov a nárokov na škody, straty alebo zranenia v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine. Register je dôležitou súčasťou súčasných medzinárodných iniciatív na vytvorenie kompenzačného mechanizmu za ruské zločiny agresie," vysvetlila generálna tajomníčka.



Pripomenula, že so Zelenským diskutovala aj o situácii ukrajinských detí násilne deportovaných do Ruska a o možnom príspevku Rady Európy k riešeniu tohto problému.



Prebrali aj prípravy na štvrtý summit šéfov štátov a vlád Rady Európy, ktorý sa uskutoční v máji v Reykjavíku (16 – 17.5).



V pondelok sa spoločne zúčastnili na ceremónii v Jahidňanskej škole pri príležitosti prvého výročia oslobodenia oblasti mesta Černyhiv.



"Ruská neúcta k životom ľudí a jeho odhodlanie ničiť a spôsobovať ľudské utrpenie sú nevýslovné. Mesto Jahidne bolo oslobodené vďaka statočnosti a odhodlaniu ukrajinských bojovníkov, čo je krok k spravodlivému cieľu slobodnej Ukrajiny. Rada Európy bude stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné, kým sa tento cieľ nedosiahne a spravodlivosť nebude vykonaná," odkázala Pejčinovičová Buričová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)