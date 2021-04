RE zdôrazní potrebu začleňovania mladých Rómov rozsiahlou konferenciou

Brusel/Štrasburg 6. apríla (TASR) - Generálna tajomníčka Rady Európy (RE) Marija Pejčinovičová Buričová pripomenula v utorok - pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov pripadajúceho na 8. apríla - význam trojdňovej videokonferencie (7.- 9. apríla) zameranej na emancipáciu, posilnenie postavenia a začleňovanie mladých Rómov do života väčšinovej spoločnosti.



Šéfka RE uviedla, že vníma snahy rómskej mládeže zakladať národné či medzinárodné organizácie a organizovať aktivity pripomínajúce rómske obete holokaustu či protinacistický odboj Rómov. Dodala tiež, že komunita, ktorá si plne uvedomuje svoju históriu a kultúru, bude s väčšou pravdepodobnosťou pozerať s dôverou na súčasnosť a budúcnosť.



Pejčinovičová Buričová pripomenula, že v 30. a 40. rokoch 20. storočia boli Rómovia a členovia kočovných komunít terčom vyhladenia, pričom fašistické sily ich od baltských krajín po Balkán zabili státisíce. "V Nemecku prežilo holokaust a koncentračné tábory iba niekoľko tisíc Sintov a Rómov. Hromadné zabíjanie Rómov však nebolo ani len spomenuté pri norimberských procesoch," uviedla Pejčinovičová Buričová v správe pre médiá.



V tejto súvislosti zdôraznila, že online konferencia s názvom "Rómska mládež: Spoločne pre emancipáciu a posilnenie postavenia, úloha dejín v účasti a začleňovaní rómskych mladých ľudí" prispieva ku kolektívnej pamäti Európanov. Spresnila, že výučba histórie Rómov i kočovných komunít a pripomínanie si rómskeho holokaustu sú prioritami strategického akčného plánu Rady Európy pre začlenenie Rómov a členov kočovných komunít na obdobie rokov 2020 - 2025.



Vyše 120 účastníkov nachádzajúcej konferencie podporí podľa slov Pejčinovičovej Buričovej odporúčanie Výboru ministrov RE pre členské štáty tejto 47-člennej organizácie vyzývajúce ich, aby zahrnuli históriu Rómov a kočovných komunít do svojich národných školských osnov a učebných materiálov.



Odporúčanie RE vyzýva vlády, aby začlenili aktivity spojené s pamiatkou rómskeho holokaustu do formálneho i neformálneho vzdelávania, a to v súvislosti s Európskym pamätným dňom rómskeho holokaustu (2. augusta) prípadne s dátumom, ktorý je najviac prispôsobený historickému kontextu príslušnej krajiny. Môže ísť napríklad o miestne výročia spojené s uväznením alebo deportáciou Rómov do koncentračných táborov.



Ďalším cieľom konferencie je zvážiť a navrhnúť kroky proti antirómskym prejavom ako sú nenávistné odkazy na internete, prekrúcanie histórie či popieranie holokaustu.