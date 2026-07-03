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RE zhodnotila pokrok štátov v oblasti ochrany detí pred zneužívaním
Hoci niektoré krajiny poskytujú obetiam špecializovanú podporu, mnohé z nich ju poskytujú len počas súdneho konania.
Autor TASR
Štrasburg 3. júla (TASR) - Európske štáty vrátane Slovenska dosiahli v uplynulých rokoch pokrok v oblasti ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním umožneným informačnými a komunikačnými technológiami. Deťom však v niektorých štátoch naďalej neúmerne hrozí kriminalizácia, napríklad za posielanie obrázkov s nahotou, ktoré samy vyhotovili. Vyplýva to z kľúčových zistení najnovšej monitorovacej správy, ktorú vo štvrtok pre Radu Európy (RE) predložil Výbor Lanzarote, informuje TASR.
Podľa správy Výboru RE zodpovedného za monitorovanie implementácie odporúčaní Dohovoru o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotský dohovor), ktorá hodnotí kroky 43 zmluvných strán dohovoru vrátane Slovenska v súvislosti s 28 odporúčaniami prijatými v roku 2022, európske štáty v uplynulých rokoch posilnili vyšetrovacie právomoci v mnohých oblastiach. Výbor vo svojej správe v tejto súvislosti spomenul, že na Slovensku bola v roku 2022 zriadená špecializovaná jednotka vyšetrujúca sexuálne trestné činy páchané na deťoch prostredníctvom internetu.
Výrazne sa tiež zvýšil počet krajín, ktoré školia odborníkov, ako rozpoznať príznaky sexuálneho vykorisťovania alebo zneužívania detí a ako svoje podozrenia nahlásiť. Značne viac štátov podľa správy poskytuje väčšie finančné prostriedky na projekty zamerané na prevenciu a ochranu pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí. Viaceré krajiny zároveň zvýšili financovanie špecializovaných policajných jednotiek, podporu pre obete, ako aj odbornú prípravu osôb prichádzajúcich do kontaktu s deťmi.
Výbor uviedol, že na Slovensku Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch dvakrát ročne organizuje školenia pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi.
Počet štátov s linkami pomoci, ktoré poskytujú poradenstvo deťom, ktoré sa stali obeťami sexuálnych trestných činov, sa tiež výrazne zvýšil. Niektoré krajiny vrátane Slovenska zaviedli národné linky pomoci pre deti, ktoré sú bezplatné a dostupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
Mnohé štáty - Slovensko medzi nimi nie je - podľa správy stále umožňujú trestné stíhanie detí za držbu alebo šírenie obrázkov či videí s vlastnou nahotou, uprednostňujú trestnoprávne postihy pred vzdelávacími opatreniami a chýbajú im komplexné podporné služby. Dve tretiny štátov napríklad stále nevyžadujú, aby sa pred začatím trestného stíhania najskôr zvážili všetky ostatné možnosti.
V súčasnosti môže viac krajín stíhať svojich vlastných štátnych príslušníkov za sexuálne trestné činy spáchané na deťoch v zahraničí, a to aj v prípade, že daný čin nie je v danej krajine trestný. Počet krajín, ktoré môžu stíhať sexuálne trestné činy spáchané v zahraničí na deťoch, ktoré sú ich vlastnými štátnymi príslušníkmi, však zostáva výrazne nižší, upozornil výbor.
Hoci niektoré krajiny poskytujú obetiam špecializovanú podporu, mnohé z nich ju poskytujú len počas súdneho konania.
V uplynulých rokov začala v oblasti online zneužívania detí predstavovať významné riziko umelá inteligencia (AI), ktorá dokáže vytvárať veľmi realistické sexuálne obrázky alebo videá detí. Páchatelia už nepotrebujú na zhotovenie a šírenie takéhoto materiálu skutočné fotografie. Takýto materiál im následne môže slúžiť na vydieranie a manipuláciu detí.
Druhého júna však dva výbory RE (Výbor Rady Európy pre počítačovú kriminalitu - Budapeštiansky dohovor a výbor Lanzarote) prijali spoločné vyhlásenie, podľa ktorého je generovanie alebo upravovanie sexuálnych obrázkov detí pomocou AI protizákonné. V prípade, že takéto nástroje využívajú samotné deti, odporúča sa uprednostniť pred trestným stíhaním vzdelávací prístup a terapeutickú podporu.
Podľa správy Výboru RE zodpovedného za monitorovanie implementácie odporúčaní Dohovoru o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotský dohovor), ktorá hodnotí kroky 43 zmluvných strán dohovoru vrátane Slovenska v súvislosti s 28 odporúčaniami prijatými v roku 2022, európske štáty v uplynulých rokoch posilnili vyšetrovacie právomoci v mnohých oblastiach. Výbor vo svojej správe v tejto súvislosti spomenul, že na Slovensku bola v roku 2022 zriadená špecializovaná jednotka vyšetrujúca sexuálne trestné činy páchané na deťoch prostredníctvom internetu.
Výrazne sa tiež zvýšil počet krajín, ktoré školia odborníkov, ako rozpoznať príznaky sexuálneho vykorisťovania alebo zneužívania detí a ako svoje podozrenia nahlásiť. Značne viac štátov podľa správy poskytuje väčšie finančné prostriedky na projekty zamerané na prevenciu a ochranu pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí. Viaceré krajiny zároveň zvýšili financovanie špecializovaných policajných jednotiek, podporu pre obete, ako aj odbornú prípravu osôb prichádzajúcich do kontaktu s deťmi.
Výbor uviedol, že na Slovensku Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch dvakrát ročne organizuje školenia pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi.
Počet štátov s linkami pomoci, ktoré poskytujú poradenstvo deťom, ktoré sa stali obeťami sexuálnych trestných činov, sa tiež výrazne zvýšil. Niektoré krajiny vrátane Slovenska zaviedli národné linky pomoci pre deti, ktoré sú bezplatné a dostupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
Mnohé štáty - Slovensko medzi nimi nie je - podľa správy stále umožňujú trestné stíhanie detí za držbu alebo šírenie obrázkov či videí s vlastnou nahotou, uprednostňujú trestnoprávne postihy pred vzdelávacími opatreniami a chýbajú im komplexné podporné služby. Dve tretiny štátov napríklad stále nevyžadujú, aby sa pred začatím trestného stíhania najskôr zvážili všetky ostatné možnosti.
V súčasnosti môže viac krajín stíhať svojich vlastných štátnych príslušníkov za sexuálne trestné činy spáchané na deťoch v zahraničí, a to aj v prípade, že daný čin nie je v danej krajine trestný. Počet krajín, ktoré môžu stíhať sexuálne trestné činy spáchané v zahraničí na deťoch, ktoré sú ich vlastnými štátnymi príslušníkmi, však zostáva výrazne nižší, upozornil výbor.
Hoci niektoré krajiny poskytujú obetiam špecializovanú podporu, mnohé z nich ju poskytujú len počas súdneho konania.
V uplynulých rokov začala v oblasti online zneužívania detí predstavovať významné riziko umelá inteligencia (AI), ktorá dokáže vytvárať veľmi realistické sexuálne obrázky alebo videá detí. Páchatelia už nepotrebujú na zhotovenie a šírenie takéhoto materiálu skutočné fotografie. Takýto materiál im následne môže slúžiť na vydieranie a manipuláciu detí.
Druhého júna však dva výbory RE (Výbor Rady Európy pre počítačovú kriminalitu - Budapeštiansky dohovor a výbor Lanzarote) prijali spoločné vyhlásenie, podľa ktorého je generovanie alebo upravovanie sexuálnych obrázkov detí pomocou AI protizákonné. V prípade, že takéto nástroje využívajú samotné deti, odporúča sa uprednostniť pred trestným stíhaním vzdelávací prístup a terapeutickú podporu.