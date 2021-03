RE žiada Rusko o vyšetrenie činnosti elitnej polície v Čečensku

Brusel/Štrasburg 19. marca (TASR) - Rada Európy (RE) vyzvala v piatok na nezávislé vyšetrovanie správ o zneužívaní moci a násilí, ktoré údajne páchajú príslušníci špeciálneho policajného pluku v Čečensku. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Šokujúce svedectvá o mimosúdnych popravách a iných závažných porušeniach ľudských práv v Čečensku, ktoré v posledných rokoch odhalili noviny Novaja Gazeta, odôvodňujú okamžité, nestranné a nezávislé vyšetrovanie ruskými federálnymi orgánmi," vyhlásila v tejto súvislosti komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.



Podľa jej slov všetky osoby, ktorých účasť na trestných činoch bola preukázaná, by mali byť postavené pred súd, bez ohľadu na ich postavenie.



"Namiesto obťažovania nezávislých novinárov a obhajcov ľudských práv, ktorí vykonávajú legitímne činnosti vo verejnom záujme, by s nimi ruské orgány mali spolupracovať a umožniť im slobodnú a bezpečnú prácu," odkázala Mijatovičová vo svojej výzve.



Denník Novaja Gazeta v pondelok zverejnil svedectvo bývalého člena elitného pluku Ahmad Kadyrov, pomenovanom po zavraždenom otcovi súčasného čečenského vodcu Ramzana Kadyrova. Bývalý policajt v ňom potvrdil opakované zneužívanie policajných právomocí a násilia, ku ktorému dochádza na území Čečenska. Uvedený elitný pluk bol podľa neho v roku 2017 zapojený do zatýkania stoviek obyvateľov Čečenska a podieľal sa na zabití najmenej desiatich zatknutých osôb.



Novaja Gazeta, ktorá bola založená v roku 1993, je bežným terčom zastrašovania, útokov a cielených atentátov. Redakcia už prišla o viacero novinárov, najznámejšou z nich bola Anna Politkovská, ktorá sa špecializovala na vyšetrovanie čečenskej vojny a ktorá bola zastrelená pred vlastným bytom v roku 2006.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)