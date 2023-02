RE zriadi register škôd, strát a zranení počas vojny na Ukrajine

Brusel/Štrasburg 8. februára (TASR) – Rada Európy by mala zohrávať vedúcu úlohu pri zriaďovaní registra na zaznamenávanie a dokumentovanie dôkazov a tvrdení o škodách, stratách alebo zraneniach, ku ktorým došlo v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine. V stredu to uviedla generálna tajomníčka RE Marija Pejčinovičová Buričová, informuje spravodajca TASR.



Pejčinovičová Buričová v informačnom dokumente zaslanom vládam 46-člennej európskej organizácie spresnila, že takýto register bude dôležitou súčasťou súčasných medzinárodných iniciatív na vytvorenie kompenzačného mechanizmu za ruské zločiny počas agresie voči Ukrajine.



Generálna tajomníčka zdôraznila, že Rada Európy má dobré predpoklady na vytvorenie "registra pohľadávok" – najmä vo svetle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a procesu dohľadu nad rozsudkami tohto súdu.



Rada Európy už poskytuje právne a politické poradenstvo a školí expertov na vyšetrovanie a odborníkov pracujúcich s obeťami násilia, najmä so ženami. Tieto a ďalšie aktivity sú zahrnuté v akčnom pláne Rady Európy pre Ukrajinu na roky 2023–26.



Informačný dokument určený európskym vládam naznačuje tiež rôzne možnosti zriadenia osobitného medzinárodného súdu a potrebu pevného právneho základu na fungovanie takéhoto súdu.



Pejčinovičová Buričová navrhuje, aby Rada Európy mohla ponúknuť pomoc pri výbere a vymenúvaní sudcov, pri vypracovávaní pravidiel dokazovania a postupu, pri poskytovaní odborných znalostí v oblasti riadenia prípadov, ako aj pri vysielaní expertov. Rada Európy je rovnako pripravená ponúknuť svoju podporu "dočasnej prokuratúre" pre vyšetrovanie vojnových zločinov na Ukrajine.



Podľa jej vyjadrenia akákoľvek činnosť týkajúca sa osobitného súdu by mala byť koordinovaná s príslušnými existujúcimi mechanizmami, najmä s Medzinárodným trestným súdom (ICC).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)