Reakcia Homana na kritiku pápeža: Mal by sa zamyslieť nad cirkvou

Washington 11. februára (TASR) - Člen administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa zodpovedný za ochranu hraníc Tom Homan v utorok vyhlásil, že pápež František by sa "mal držať katolíckej cirkvi". Reagoval na vyjadrenie pápeža, ktorý kritizoval plány americkej vlády deportovať nelegálnych migrantov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a ANSA.



Na otázky ohľadom pápežovej kritiky Homan uviedol, že hlava katolíckej cirkvi má "nechať presadzovanie hraníc na nás".



"Chce na nás útočiť za ochranu našich hraníc? Veď má múr okolo Vatikánu, nie?... My nemôžeme mať múr okolo Spojených štátov," povedal Homan, ktorý podľa AFP poznamenal, že on samotný je celý život katolíkom.



Pápež by sa podľa slov Homana mal zamyslieť nad svojou vlastnou cirkvou, píše ANSA.



František v utorok kritizoval plány Trumpa na deportáciu nelegálnych migrantov z USA a situáciu označil za "závažnú krízu", ktorá len poškodzuje dôstojnosť ľudí a nakoniec sa "skončí zle". Podľa hlavy katolíckej cirkvi deportácia stavia ľudí do stavu mimoriadnej zraniteľnosti a bezbrannosti.



Pápež podľa agentúry AP považuje humánne zaobchádzanie s migrantmi za jednu z priorít svojho pontifikátu. Žiada, aby krajiny prijímali, ochraňovali a integrovali ľudí utekajúcich pred vojnou, chudobou a klimatickými pohromami. Vlády by tak podľa Františka mali robiť v maximálnej možnej miere.



AFP pripomína, že pápež kritizoval Trumpovu protiimigračnú politiku už počas prvého funkčného obdobia amerického prezidenta.



Trump hneď po návrate do Bieleho domu avizoval tvrdý postoj v otázke približne 11 miliónov nelegálnych migrantov nachádzajúcich sa v Spojených štátoch. Práve boj proti nelegálnej migrácii je jednou z priorít jeho administratívy.