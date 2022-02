Ruská diplomacia: Reakcia na americké sankcie bude rázna a citeľná

Moskva 23. februára (TASR) - Reakcia Ruska na americké sankcie bude "rázna". Uviedlo to v stredu ruské ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého odpoveď Moskvy možno nebude "symetrická", ale zato "citeľná". TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.



"Nemali by byť žiadne pochybnosti o tom, že na sankcie odpovieme rázne. (Reakcia) nemusí byť nevyhnutne symetrická no bude dobre zacielená a citeľná," uviedol vo vyhlásení rezort ruskej diplomacie.



Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že USA zaviedli proti Moskve sankcie s cieľom "zmeniť kurz Ruska". Avšak ani sankcie Moskvu nezastavia v tom, aby rozhodne bránila svoje záujmy.



"Rusko dokázalo, že napriek nákladom spojeným so sankciami je schopné minimalizovať škody, ktorú spôsobujú. Už len preto nemôže tlak v podobe sankcií ovplyvniť odhodlanosť rozhodne brániť naše záujmy," uvádza ruské ministerstvo.



Americký prezident Joe Biden v utorok oznámil prvý balík sankcií zameraných na ruské banky a oligarchov. Biely dom tiež avizoval posilnenie prítomnosti amerických vojakov v pobaltských krajinách. Biden upozornil, že ide len o prvú sériu sankcií, ktoré budú v konečnom dôsledku oveľa rozsiahlejšie, ako tie uvalené na Rusko v roku 2014 v reakcii na anexiu Krymu.



Najnovšie sankcie sú reakciou na rozhodnutie Ruska uznať nezávislosť dvoch separatistických regiónov na východe Ukrajiny a súvisia tiež s príkazom ruského prezidenta Vladimira Putina na vyslanie "mierotvorcov" do týchto oblastí.



V tejto súvislosti oznámili zavedenie nových sankcií proti Rusku napríklad aj Európska únia či Británia.