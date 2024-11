Reaktor v Onagawe opäť odstavili pre problémy s meracím prístrojom

Tokio 4. novembra (TASR) — Druhý blok jadrovej elektrárne Onagawa ležiacej na severnom pobreží Japonska, ktorý 29. októbra uviedli do prevádzky prvýkrát od ničivého zemetrasenia z marca 2011, v pondelok opäť odstavili pre technické problémy. Oznámila to prevádzkovateľská spoločnosť Tohoku Electric Power, informuje TASR na základe správy agentúry AP a denníka Japan Times.



Elektráreň Onagawa sa nachádza približne 100 kilometrov severne od elektrárne Fukušima-I, kde po zemetrasení s magnitúdou 9,0 a následných prívalových vlnách cunami došlo v dôsledku výpadku záložných generátorov k roztaveniu troch reaktorov a uvoľneniu veľkého množstva radiácie.



Japonská vláda následne rozhodla o odstavení všetkých 54 reaktorov v krajine. Odvtedy bolo reštartovaných 12 z 33 stále funkčných blokov. Všetky sa nachádzajú na západe Japonska.



Blok v Onagawe mal byť trinástym reštartovaným a zároveň prvým, ktorý obnoví prevádzku v oblasti zasiahnutej katastrofou. Tvorí ho varný reaktor, rovnaký typ, aký sa nachádza vo Fukušime-I.



Reaktor však musel byť znova odstavený v nedeľu pre problémy s detektorom neutrónov, ktorý monitoruje podmienky vo vnútri reaktora. Samotný reaktor fungoval normálne a nedošlo k úniku žiarenia do okolia, uviedla spoločnosť Tohoku Electric.



Reaktor v Onagawe mal obnoviť komerčnú prevádzku 25. decembra. Nový dátum jeho reštartu nie je známy.



Elektráreň Onagawa bola zasiahnutá 13 metrov vysokou vlnou cunami, no jej kľúčové chladiace systémy zostali funkčné vo všetkých troch blokoch, ktoré sa podarilo bezpečne odstaviť.



Japonská vláda minulý rok prijala plán, podľa ktorého majú jadrové elektrárne do roku 2030 pokrývať 20 - 22 percent spotreby elektriny. Takisto chce splniť svoj záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.



Obavy z reštartu reaktorov vzrástli po tom, čo 1. januára 2024 zemetrasenie s magnitúdou 7,5 zasiahlo japonský polostrov Noto. O život prišlo viac ako 400 ľudí a otrasy spôsobili menšie škody na dvoch neďalekých jadrových zariadeniach.



Na december je plánované reštartovanie druhého bloku jadrovej elektrárne Šimane, ktorú prevádzkuje spoločnosť Chugoku Electric Power. Pripravuje sa i obnovenie prevádzky ďalších jadrových elektrární, vrátane elektrárne Kašiwazaki-Kariwa v prefektúre Niigata a druhého bloku elektrárne Tokaj v prefektúre Ibaraki.