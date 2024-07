RECEPT NA MLADOSŤ: Vyše 100-ročná Američanka flirtuje s fúzatými mužmi

Montgomery 11. júla (TASR) – Helen Denmarková z Alabamy, ktorá nedávno oslávila 108. narodeniny, sa podelila o nezvyčajný recept na to, ako si udržať mladosť – pitie vína, jedenie dezertov a flirtovanie s fúzatými mužmi. TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



Denmarková dovŕšila 108. narodeniny v nedeľu, oslava sa konala v pondelok v domove dôchodcov Brookdale Assisted Living v meste Birmingham v americkom štáte Alabama. Oslávenkyňa sa podľa vlastných slov teší dobrému zdraviu a je plná energie.



"Nuž, cítim sa fajn. Uvidíme, aké to bude, keď budem mať 110," vyhlásila oslávenkyňa.



Podľa odhadov amerického Úradu pre sčítavanie obyvateľstva žilo v januári v USA približne 101.000 ľudí starších ako 100 rokov. Úrad očakáva, že do roku 2054 ich počet stúpne viac ako štvornásobne na 422.000.