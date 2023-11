Recidivista Faid sa odmietol odvolať proti rozsudku za útek z väzenia

Paríž 7. novembra (TASR) – Recidivista Redoine Faid (51), ktorý sám seba označuje za "závislého od slobody", sa neodvolal proti rozsudku na 14 rokov za útek z väzenia v roku 2018. TASR informuje podľa utorkovej správy agentúry AFP.



Rozsudok padol už 25. októbra a teraz vypršala lehota na odvolanie sa. Ďalších desať osôb zapletených do jeho úteku pomocou helikoptéry odsúdili na jeden rok podmienečne až desať rokov nepodmienečne.



Proti rozsudku sa odvolal iba Jacques Mariani z Korziky. Súd ho poslal do väzenia na dva roky za napomáhanie Faidovi pri úteku v roku 2017, obaja to však popierajú.



Faid utiekol z väzenia v meste Réau juhovýchodne od Paríža pomocou helikoptéry, ktorá pristála na nádvorí väzenia. Po troch mesiacoch na úteku ho polícia chytila.



Faidov starší brat Račíd (65) dostal desať rokov, pretože so zbraňou prinútil pilota pristáť vo väzení. Útek Faida sa potom odohral za nadšeného povzbudzovania ostatných väzňov.



Podľa psychologického posudku Redoine Faid trpí disociálnou poruchou osobnosti (DPD), má sklony k megalománii a nekritickému vychvaľovaniu sa.



Pôvodne bol odsúdený na 20 rokov za pokus o lúpež, pri ktorom zahynula policajtka. Z väzenia ušiel aj v roku 2013, za čo dostal desať rokov väzenia. Súhrnný trest mu vyprší v roku 2060, ak dovtedy nebude podmienečne prepustený.