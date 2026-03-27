Rečníci na konzervatívnej konferencii v USA obhajovali vojnu v Iráne
Na konzervatívnom zhromaždení vystúpili mnohí rečníci, aby pred stúpencami Trumpovho hnutia MAGA (Make America Great Again).
Washington/Grapevine 27. marca (TASR) - V americkom meste Grapevine na predmestí Dallasu vo štvrtok pokračovala Konferencia konzervatívnej politickej akcie (CPAC). Dôležitou témou bola najmä vojna Spojených štátov proti Iránu. Podľa agentúry Reuters sa republikáni na konferencii postavili za prezidenta Donalda Trumpa a vo veľkej miere vojenskú kampaň podporili, píše TASR.
Na konzervatívnom zhromaždení vystúpili mnohí rečníci, aby pred stúpencami Trumpovho hnutia MAGA (Make America Great Again) obhajovali dôvody pre vedenie vojny.
Bývalá Trumpova poradkyňa Mercedes Schlappová využila diskusiu, na ktorej vystúpili dvaja Iránci postrelení bezpečnostnými silami počas protestov v roku 2022, aby vyjadrila podporu vojenskej akcii, ktorá podľa jej slov môže oslobodiť iránsky ľud. „Toto šialenstvo sa musí skončiť. Musíme Iránu vrátiť slobodu a postaráme sa o to, aby Amerika stála pevne po jeho boku,“ vyhlásila.
Konferencia sa koná osem mesiacov pred voľbami do Kongresu v polovici funkčného obdobia prezidenta. Republikáni dúfajú, že sa im v nich podarí udržať si tesnú väčšinu v oboch komorách. Množstvo voličov však nesúhlasí s vojnou v Iráne a trápia ich jej dôsledky v podobe vysokých cien palív.
Žiaden rečník však otvorene nekritizoval vojenskú operáciu proti Iránu, hoci niektoré prominentné osobnosti hnutia MAGA v uplynulých dňoch obvinili Trumpa z porušenia jeho predvolebného sľubu, že USA nevstúpia do nových vojen. Ako jeden z mála na opatrnosť vyzval bývalý člen Snemovne reprezentantov Matt Gaetz, ktorý vyhlásil, že Spojené štáty berú priveľký ohľad na záujmy Izraela.
Náboženský rozmer do vojny v Iráne priniesol reverend Franklin Graham, jeden z najznámejších evanjelikálov v krajine. „Trump sa postavil na ochranu Izraela a židovského národa pred tým, čo nazývam hrozbou jadrového vyhladenia zo strany radikálneho islamského režimu,“ povedal.
Reuters pripomína, že evanjelikánske hnutie je dôležitou zložkou jadrových voličov Trumpa. Mnohí považujú existenciu moderného Izraela za naplnenie biblického proroctva súvisiaceho s druhým príchodom Ježiša Krista.
Pravicovú politickú konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). V takmer polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov. V roku 2022 sa prvýkrát uskutočnila v Európe v Budapešti.
