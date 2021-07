Redaktor knihy pre deti o tolerovaní homosexuality opúšťa Maďarsko

Maďarský premiér Viktor Orbán, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Budapešť 13. júla (TASR) - Redaktor knihy pre deti "Krajina rozprávok patrí každému" Boldizsár Nagy opúšťa svoju vlasť. Jeho kniha, v maďarčine Meseország mindenkié, vyvolala v Maďarsku rozruch pre obsah o tolerovaní homosexuality. Následne bol prijatý vládny návrh zákona o ochrane detí pred pedofíliou a homosexuálnou propagandou.Informoval o tom v utorok spravodajský server 24.hu s odvolaním sa na Nagyov rozhovor pre agentúru Reuters.Nagy uviedol, že po vydaní knihy sa mu vyhrážali smrťou. Dodal, že so svojím partnerom odchádza v prvom rade z politických dôvodov, pretože sa v Maďarsku necíti bezpečne.povedal.Kniha obsahuje prepis rozprávok 17 súčasných autorov, ktoré prostredníctvom príbehov zasadených do dnešného prostredia hovoria o živote príslušníkov rôznych marginalizovaných a znevýhodnených spoločenských skupín.V otázke týkajúcej sa komunity LGBTI vyvolala v maďarskej spoločnosti vlani rozruch akcia podpredsedníčky parlamentného národného radikálneho politického subjektu Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) Dóry Dúróovej. Tá koncom septembra pred novinármi túto rozprávkovú knihu, ktorá bola podľa jej slov, skartovala.Krok tejto krajne pravicovej maďarskej političky vyvolal, paradoxne, zvýšený záujem o predmetnú knihu. Viacerí starostovia a primátori ju však zakázali používať v miestnych materských školách.Premiér Viktor Orbán následne 4. októbra vyhlásil, že Maďarsko je v otázke homosexuality tolerantná a trpezlivá krajina, ale iba dovtedy, kým sa to nedotýka detí.Maďarský parlament 15. júna napokon schválil zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaníalebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej stranyTáto právna norma vyvolala na medzinárodnej scéne odpor a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyzvala Maďarsko, aby pozmenilo svoj kontroverzný zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý je podľa kritikov zameraný proti komunite LGBTI a spôsobuje jej ďalšiu stigmatizáciu. Ak sa tak nestane, Budapešti hrozia podľa šéfky EK právne následky.Maďarská vláda všetky obvinenia odmieta. Orbán argumentuje, že cieľom zákona je, aby právo určiť rozsah a spôsob sexuálnej výchovy detí mali výlučne ich rodičia. Zákon nie je podľa Orbána namierený voči homosexualite.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)