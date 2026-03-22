< sekcia Zahraničie
Reed: Neexistujú dôkazy, že by Irán mohol zaútočiť na Londýn
Autor TASR
Londýn 22. marca (TASR) - Britský minister pre miestnu samosprávu Steve Reed v nedeľu vyhlásil, že neexistuje žiadny dôkaz potvrdzujúci tvrdenie Izraela, že Irán disponuje raketami dlhého doletu, ktoré by boli schopné zasiahnuť Londýn. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.
„Neexistuje žiadna konkrétna analýza, ktorá by potvrdzovala, že Iránci by cielili na Spojené kráľovstvo – alebo že by toho boli schopní, aj keby chceli,“ povedal britský minister po vyhlásení Izraela, že Teherán mal už minulý rok v úmysle vyvinúť rakety schopné zasiahnuť Európu, Áziu a Afriku. „Vždy sme to hovorili: iránsky teroristický režim predstavuje globálnu hrozbu. Teraz už s raketami, ktoré môžu zasiahnuť Londýn, Paríž alebo Berlín,“ uviedla izraelská armáda.
Izrael tak reagoval na správy, že Irán v piatok zaútočil na spoločnú americko-britskú vojenskú základňu na ostrove Diego García v Indickom oceáne, vzdialenú od Iránu približne 4000 kilometrov.
Reed odmietol prezradiť, ako ďaleko sa rakety dostali, s odôvodnením, že nemôže zverejňovať „operačné podrobnosti“.
„Sme plne schopní chrániť túto krajinu a udržať ju v bezpečí, či už ide o domáce územie, alebo o naše zariadenia a občanov v celom regióne,“ povedal v nedeľu v rozhovore pre BBC.
Denník The Wall Street Journal ako prvý informoval, že Irán vypálil dve balistické rakety stredného doletu smerom k zmienenej základni, ktoré však svoj cieľ nezasiahli - jedna z nich zlyhala, zatiaľ čo druhú sa podarilo zachytiť.
Britská vláda v piatok oznámila, že americkým silám povolí využívať základňu Kráľovského letectva (RAF) Fairford v grófstve Gloucestershire a už spomínanú základňu britského námorníctva Diego García na útoky na iránske ciele ohrozujúce dôležitú námornú trasu v Hormuzskom prielive.
Nemenovaný britský zdroj následne pre AFP uviedol, že k „neúspešnému zacieleniu základne Diego Garcia“ došlo ešte pred týmto oznámením.
