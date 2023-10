Referendum týkajúce sa migrantov v Poľsko je neplatné

Varšava 17. októbra (TASR) - Referendum zahrňujúce štyri otázky týkajúce sa najmä migrantov a ekonomiky, ktoré sa konalo v nedeľu v Poľsku popri parlamentných voľbám, je z dôvodu nízkej účasti neplatné. Oznámila to v utorok poľská Štátna volebná komisia (PKW), informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



V referende hlasovalo len 40,91 oprávnených voličov. Na to, aby boli výsledky referenda platné, však bola potrebná účasť vyše 50 percent voličov.



Poľskí občania mohli v referende odpovedať na otázky týkajúce sa azylovej politiky Európskej únie, privatizácie štátnych spoločností, zachovania plota na hraniciach s Bieloruskom a zvyšovania dôchodkového veku.



Protiimigračná rétorika bola dlhodobo dôležitou témou pre vládnucich konzervatívcov v Poľsku. Opozícia však vyzývala na bojkot referenda v súvislosti s údajne zaujatou otázkou na hlasovacom lístku: "Ste za prijatie tisícov nelegálnych prisťahovalcov z Blízkeho východu a Afriky v súlade s povinným relokačným systémom, ktorý zaviedla európska byrokracia?"



V nedeľňajších parlamentných voľbách v Poľsku zvíťazila vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá však prišla o väčšinu v parlamente, čím sa otvorila cesta pre vytvorenie vlády pre liberálnu opozíciu. Práve opozičná Občianska koalícia (KO) vedená Donaldom Tuskom skončila vo voľbách druhá a už avizovala, že je pripravená sformovať vládnu koalíciu so stranami Tretia cesta a Ľavica.



Poľský prezident Andrzej Duda však avizoval, že poverenie zostaviť vládu udelí najskôr víťaznej strane.