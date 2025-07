Referendum v Slovinsku o členstve v NATO sa neuskutočnia

Ľubľana 18. júla (TASR) - Slovinský parlament v piatok schválil návrh na zrušenie parlamentného dekrétu, podľa ktorého sa v krajine malo uskutočniť konzultačné referendum o výdavkoch na obranu. Podľa slovinských médií a agentúry STA to znamená aj to, že sa neuskutoční ani referendum o členstve Slovinska v Severoatlantickej aliancii (NATO), píše TASR.



Z 57 prítomných poslancov bolo 44 za zrušenie organizácie referenda, zatiaľ čo siedmi hlasovali proti. Premiér Robert Golob po hlasovaní vyhlásil, že väčšina poslancov na čele s jeho hnutím Sloboda „dnes konštruktívnym krokom ukončila politikárčenie opozície v oblasti národnej bezpečnosti“.



Golob koncom minulého týždňa oznámil, že poslanci jeho strany do parlamentu predložili návrh zameraný na zrušenie referenda o výdavkoch na obranu. Jeho usporiadanie schválili niektoré menšie koaličné strany s podporou opozície. Golob vtedy uviedol, že referendová otázka je podľa neho „nejasná a zavádzajúca“.



Slovinský parlament začiatkom júna schválil uznesenie, ktorým stanovil zvýšenie výdavkov na obranu v tomto roku na dve percentá HDP a do roku 2030 na tri percentá. Krajina v rámci NATO patrí do skupiny štátov, ktoré na armádu vynakladajú najmenej. Zaviazala sa pritom plniť aliančný cieľ dávať na obranu do roku 2035 až päť percent HDP.



K vyšším vojenským výdavkom sa stavajú skepticky menšie ľavicové vládne strany, ktoré sa obávajú, že pôjdu na úkor sociálneho zabezpečenia občanov. Koaličná strana Ľavica preto navrhla konzultatívne referendum, v ktorom by sa voliči mohli vyjadriť k zámeru vlády zvýšiť vojenské výdavky. Návrh prešiel s podporou vládnych Sociálnych demokratov, Ľavice a opozície, ktorá však podľa STA nie je proti vyšším investíciám do obrany. Agentúra tvrdí, že opozícia situáciu využila najmä na prehĺbenie konfliktu medzi koaličnými stranami a snahu vyvolať predčasné voľby.



Golobove hnutie Sloboda v reakcii navrhlo vlastné konzultatívne referendum o členstve krajiny v NATO. „Máme pred sebou iba dve možnosti: buď zostaneme v NATO a budeme platiť členské, alebo z Aliancie vystúpime. Všetko ostatné je populizmus a klamanie občanov Slovinska,“ napísal premiér na sociálnej sieti X.