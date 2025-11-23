Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Referendum v Slovinsku: Občania rozhodnú o asistovanej samovražde

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Legislatívu schválil parlament ešte v júli.

Autor TASR
Ľubľana 23. novembra (TASR) - V Slovinsku sa v nedeľu začalo referendum, v ktorom občania rozhodnú o zákone o asistovanej samovražde. Zákon by v prípade úspešného referenda udelil duševne spôsobilým, nevyliečiteľne chorým dospelým, ktorí trpia neznesiteľným utrpením, právo dobrovoľne ukončiť svoj život s lekárskou pomocou. TASR o tom píše podľa agentúry STA.

Legislatívu schválil parlament ešte v júli. Konzervatívne politické a občianske prúdy však presadili referendum, v ktorom musia zákon ešte potvrdiť občania. Konzervatívne skupiny tvrdia, že zákon porušuje ústavu, podľa ktorej je ľudský život nedotknuteľný.

Návrh zákona o asistovanej samovražde poslanci schválili po tom, ako 55 percent voličov hlasovalo za jeho prijatie v konzultačnom referende, ktoré sa konalo júni 2024 spolu s voľbami do Európskeho parlamentu.

Aby zákon nadobudol platnosť, väčšina voličov musí hlasovať proti a tieto hlasy musia predstavovať najmenej pätinu oprávnených voličov.

Premiér Robert Golob, ktorý hlasoval v predstihu podľa agentúry AFP vyzval občanov, aby zákon podporili. Každý občan krajiny by podľa neho mal mať možnosť sám rozhodnúť, ako a s akou dôstojnosťou ukončí svoj život.

Predbežné výsledky hlasovania budú známe krátko po uzavretí volebných miestností o 19.00 h.
