Regenda strelil gól pri prehre San Jose s Edmontonom
New York 18. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda strelil deviaty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. V noci na stredu pomohol San Jose zmazať dvojgólovú stratu, ale Sharks napokon prehrali na ľade Edmontonu 3:5. Pri víťazstve Montrealu nad Bostonom 3:2 po predĺžení si asistenciu pripísal Juraj Slafkovský, ktorý bodoval štvrtýkrát za sebou. Tampa Bay s Erikom Černákom zdolala Seattle 6:2.
Regenda v 29. minúte úspešne tečoval strelu Maria Ferrara a z pohľadu San Jose znížil na priebežných 2:3, pričom o pár minút nato vyrovnal jeho spoluhráč Kiefer Sherwood. Víťazný gól však v 45. minúte strelil Max Jones a poistku ešte pridal Zach Hyman. Regenda odohral 14:26 minúty a okrem presného zásahu sa prezentoval aj troma plusovými bodmi, štyrmi strelami na bránku, šiestimi bodyčekmi a jednou zblokovanou strelou. So strelami na bránku bol najlepší z tímu.
O triumfe Canadiens rozhodol 22 sekúnd pred koncom predĺženia Cole Caufield. Slafkovský v 11. minúte prihrával na vyrovnávajúci zásah Nicka Suzukiho na priebežných 1:1. Na ľade strávil 19 a pol minúty, zaznamenal plusový bod, tri strely na bránku, jeden bodyček i blok.
Hrdinom Tampy Bay bol Nikita Kučerov, ktorý strelil svoj siedmy hetrik v profilige a pridal aj dve asistencie. Černák odohral 16:27 minúty a do štatistík si zapísal jednu „plusku“.
NHL - výsledky:
Columbus - Carolina 5:1, Montreal - Boston 3:2 pp (Slafkovský za domácich 0+1), Toronto - NY Islanders 1:3, Chicago - Minnesota 3:4 pp, Winnipeg - Nashville 3:4 pp a sn, Edmonton - San Jose 5:3 (Regenda za hostí 1+0), Seattle - Tampa Bay 2:6, Vancouver - Florida 5:2, Vegas - Buffalo 0:2
