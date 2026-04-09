RegioJet oznámil ukončenie vnútroštátnych spojov v Poľsku
Varšava 9. apríla (TASR) - Český železničný dopravca RegioJet vo štvrtok oznámil, že k 3. máju ukončí prevádzku vnútroštátnych spojov v Poľsku, pričom medzinárodné linky do Prahy zostanú zachované. Rozhodnutie súvisí s podmienkami na trhu a prevádzkovými problémami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Dopravca spresnil, že zastaví spoje na trasách Krakov - Varšava - Gdyňa a Poznaň - Varšava. Cestujúcich bude informovať o zrušení spojov prostredníctvom SMS alebo e-mailu, pričom cestovné plne refunduje. Zákazníci môžu žiadať aj kompenzáciu vo výške 100 zlotých.
RegioJet zároveň potvrdil pokračovanie medzinárodných spojení Przemyšl - Krakov - Praha a Varšava - Praha. Na poľský trh vstúpil v minulom roku, no plánované plné spustenie spojov sa nepodarilo dokončiť najmä pre nedostatok rušňovodičov, zabezpečovaných externe.
Spoločnosť kritizovala prostredie na trhu, pričom uviedla, že štátny konkurent PKP Intercity obmedzil jej marketing na staniciach a znemožnil otvorenie predajných miest. Poukázala aj na výrazné zníženie cien lístkov zo strany konkurencie, ktoré podľa nej predstavuje ekonomický tlak.
Problémom podľa dopravcu zostáva aj neuzavretý prevod zázemia vo Varšave, ktoré získal v aukcii spoločnosti PKP Cargo. Transakcia sa opakovane odkladá a firma nemá prístup ani k prenájmu koľají v hale.
Majiteľ spoločnosti Radim Jančura sa cestujúcim ospravedlnil a uviedol, že ďalšie pôsobenie by mohlo ohroziť budúcnosť firmy. Regulačný úrad UTK zároveň upozornil, že dopravca v roku 2025 nevypravením plánovaných spojov porušil kolektívne záujmy cestujúcich a môže mu hroziť pokuta do výšky dvoch percent ročných príjmov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
