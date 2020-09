Regionálna organizácia WHO pozastavila Venezuele hlasovacie právo

Bogota 30. septembra (TASR) - Panamerická zdravotnícka organizácia (PAHO) pozastavila v utorok hlasovacie práva Venezuele, ktorá predtým neuhradila svoje členské príspevky.



Venezuela dlhuje PAHO celkovo 7,9 milióna dolárov, uvádza sa v rezolúcii schválenej na 58. zasadnutí riadiacej rady PAHO, ktorá je regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Dlh Venezuely sa akumuloval od roku 2017, dodala agentúra DPA.



Ako informovala tlačová agentúra Prensa Latina, venezuelský minister zdravotníctva Carlos Alvarado v utorok na virtuálnom 58. výročnom zasadnutí riadiacej rady PAHO odsúdil dôsledky "nátlakových, jednostranných a nezákonných opatrení Spojených štátov voči Venezuele na pôde PAHO".



Vo svojom vystúpení Alvarado poukázal na to, že americká vláda zaistila viac ako 30 miliárd dolárov patriacich venezuelskému ľudu, čo marí prístup Venezuely k vakcínam a liekom na boj proti pandémii vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.



Výsledkom týchto krokov Spojených štátov podľa Alvarada je fakt, že Venezuela nemôže dodržať svoje záväzky voči strategickému a revolvingovému fondu PAHO, čo - ako poznamenal minister - obmedzuje prístup obyvateľov Venezuely k zdravotnej starostlivosti a potravinám.



Alvarado informoval, že vo Venezuele dochádza len k pomalému a udržateľnému nárastu počtu prípadov chorých na COVID-19, a to vďaka tomu, že vláda napriek všetkým obmedzeniam prijíma opatrenia na potlačenie pandémie.



Ekonomická kríza vo Venezuele trvá už niekoľko rokov, v krajine je nedostatok potravín a liekov. Za posledných niekoľko rokov z Venezuely emigrovali už státisíce ľudí. Výrazný podiel na kríze ma socialistická hospodárska politika vlády, ktorá však vinu odmieta s tým, že za krízu môže sabotáž opozície a USA.