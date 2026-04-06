Regionálne úrady v Nižnom Nogorode sa snažia zvýšiť pôrodnosť
V Nižnonovgorodskej oblasti je pôrodnosť najnižšia v celom Povolžskom federálnom okruhu.
Autor TASR
Moskva 6. apríla (TASR) - Gubernátor Nižnonovgorodskej oblasti Gleb Nikitin na svojom účte na Telegrame informoval o snahe zastaviť kriticky klesajúcu pôrodnosť. Spolu s lekármi, psychológmi, zástupcami občianskych organizácií a duchovenstvom o tom hovoril na konferencii „Rezervy pre zvýšenie pôrodnosti“. TASR o tom píše podľa denníka Novaja gazeta Europe.
Podľa Nikitina sa v roku 2025 počet potratov v regionálnych štátnych klinikách znížil o tretinu v porovnaní s rokom 2024 a takmer päťkrát za posledných desať rokov.
„Áno, sú to naše malé víťazstvá, ale to nestačí. V krajine je kritická situácia a povoľovať potraty na želanie je príliš veľký luxus. Našou úlohou je snažiť sa takéto prípady vylúčiť. Nie zákazmi, ale kvalitnou starostlivosťou a zodpovednosťou,“ povedal Nikitin.
Podľa regionálnej vlády sa znížil počet súkromných kliník s licenciou na vykonávanie potratov. Začiatkom roka 2025 malo licenciu 55 súkromných zariadení, v súčasnosti ich je deväť.
„Sme pripravení prevziať úlohu otca, ak žena porodila a nechce byť matkou – vychováme dieťa. Ale nedovolím, aby sa na potratoch robil biznis. Súkromné kliniky, ak vykonávajú tento zákrok, musia bezpodmienečne poskytovať celé spektrum podpory: psychologickú, sociálnu, právnu, aby pochopili, prečo žena nechce dieťa a operatívne zorganizovali potrebnú pomoc,” dodal. Ukončenie tehotenstva by sa malo podľa neho vykonávať na základe zdravotných indikácií a z iných dôvodov iba výnimočne.
V Nižnonovgorodskej oblasti je pôrodnosť najnižšia v celom Povolžskom federálnom okruhu. V roku 2024 to bolo v priemere 1,28 dieťaťa na ženu. Na celoruskej úrovni to bolo podľa oficiálnych štatistík a Svetovej banky približne 1,41 dieťaťa na ženu v roku 2023. Pre prirodzené zachovanie populácie bez prisťahovalectva musí dosahovať pôrodnosť viac ako 2,1 dieťaťa na ženu.
