Regionálne voľby budú testom popularity Meloniovej pravicovej vlády

Rím 12. februára (TASR) - V dvoch najľudnatejších regiónoch Talianska sa v nedeľu začali regionálne voľby. Volebné miestnosti budú otvorené do 23.00 h a znovu v pondelok do 13.00 h. Výsledky sa očakávajú v priebehu pondelka. TASR informuje podľa AFP.



Výsledok volieb sa považuje za prvý test popularity vlády premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá vedie krajinu tri mesiace.



Regióny Lombardsko a Lazio majú spolu 13 miliónov obyvateľov. Očakáva sa, že v oboch zvíťazia kandidáti podporovaní stranami Meloniovej pravicovej koalície. Jej vlastná strana Bratia Talianska (FdI) v septembrových parlamentných voľbách získala rekordných 26 percent. To ju vynieslo ako prvú ženu do čela talianskej vlády.



Podľa prieskumov verejnej mienky podpora Fdi stúpla na 30 percent, ale na úkor koaličných spojencov - strán Liga Mattea Salviniho a Forza Italia Silvia Berlusconiho. Výsledok volieb preto môže potvrdiť náznaky napätia v koalícii.



Lombardsko s hlavným mestom Miláno je tretí najbohatší región v Európe. Očakáva sa tu potvrdenie vo funkcii pre regionálneho predsedu Attilia Fontanu (Liga).



Lazio zahŕňa aj hlavné mesto Rím; rozdelenú opozíciu by mohol poraziť Francesco Rocca (FdI), predseda Červeného kríža. Doterajší ľavicový regionálny predseda Nicola Zingaretti (Demokratická strana) rezignoval po zvolení do národného parlamentu.



Prípadný úspech pravicových kandidátov by potvrdil popularitu Meloniovej vlády a pravica by tak kontrolovala 15 z 20 talianskych regiónov.