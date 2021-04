Regionálni lídri žiadajú od junty v Mjanmarsku ukončenie zabíjania

Jakarta 24. apríla (TASR) - Lídri krajín juhovýchodnej Ázie žiadali v sobotu okamžité ukončenie zabíjania a prepustenie politických väzňov v Mjanmarsku. Na mimoriadnom regionálnom summite, na ktorom sa v Jakarte zúčastnil aj vodca mjanmarského prevratu, to oznámil indonézsky prezident Joko Widodo.



Lídri Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) na rozhovoroch v indonézskej metropole tiež vodcu mjanmarskej vojenskej junty Min Aun Hlaina vyzvali na začiatok dialógu v krajine, informovala agentúra AP.



"Situácia v Mjanmarsku je neprijateľná a nemala by pokračovať. Musí sa zastaviť násilie a Mjanmarsko sa musí okamžite vrátiť k demokracii, stabilite a mieru," povedal Widodo na stretnutí. "Záujmy obyvateľov Mjanmarska musia byť vždy prioritou."



Mjanmarská armáda sa chopila moci 1. februára, keď zadržala de facto premiérku Aun Schan Su Ťij a desiatky ďalších politikov. Policajti a vojaci v krajine odvtedy pri každodenných tvrdých zásahoch voči demonštrantom zabili podľa viacerých skupín aktivistov a pozorovateľov viac než 700 protestujúcich i okoloidúcich ľudí.



Bezprostredne nebolo jasné, ako Min Aun Hlain na otvorené výzvy predstaviteľov ASEAN-u reagoval. Z Mjanmarska šéf junty vycestoval po prvý raz od prevratu.



Indonézska ministerka zahraničných vecí Retno Marsudiová vyjadrila pred summitom nádej, že účastníci "dokážu dosiahnuť dohodu na ďalších krokoch, ktoré môžu pomôcť obyvateľom Mjanmarska dostať sa z tejto chúlostivej situácie".



Kritici uviedli, že rozhodnutie lídrov ASEAN-u stretnúť sa s vodcom mjanmarskej junty je neprijateľné a znamená faktickú legitimizáciu prevratu a následného krvavého potláčania protestov.



So schôdzkou s Min Aun Hlainom súhlasili všetky štáty regionálnej organizácie, účastníci summitu ho však neoslovovali ako hlavu štátu, približuje AP. Konštatuje tiež, že rozdielne postoje členov ASEAN-u, ako aj základné princípy tejto organizácie - nezasahovanie do vnútorných záležitostí iných členov a rozhodovanie konsenzom -, obmedzujú schopnosť bloku rýchlo reagovať na krízy.



Mimoriadny summit sa konal za prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré aj v súvislosti s pandémiou koronavírusu zaisťovalo vyše 4300 policajtov. Indonézska polícia tiež rozohnala desiatky protestujúcich proti prevratu a návšteve lídra junty.