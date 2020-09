Regionálny riaditeľ WHO: Európa môže žiť s lokálnymi karanténami

Londýn 1. septembra (TASR) - Európa môže žiť s koronavírusovou chorobou COVID-19 bez vakcíny tak, že bude kontrolovať jej výskyty lokalizovanými karanténnymi opatreniami. Uviedol to v utorok regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. Podľa vlastných slov neočakáva návrat obmedzení na celoštátnych úrovniach, informovala agentúra Reuters.



"Deň, keď porazíme túto pandémiu, nemusí nevyhnutne (prísť) s vakcínou. Bude to vtedy, keď sa naučíme žiť s touto pandémiou, a to môže byť zajtra," vyhlásil Kluge pre britskú spravodajskú televíziu Sky News.



Na otázku, či v najbližších mesiacoch očakáva hromadné karanténne opatrenia, tzv. lockdowny, zamerané na zabránenie druhej vlne šírenia infekcií, odpovedal: "Nie."



"Som optimista, ale nemôžeme vylúčiť lokalizované lockdowny," zdôraznil.