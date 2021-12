Regionálny šéf WHO varuje pred nárastom počtu prípadov s omikronom

Viedeň 21. decembra (TASR) - Riaditeľ Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge v utorok varoval pred "ďalšou blížiacou sa búrkou" v súvislosti s nárastom počtu prípadov koronavírusového variantu omikron v Európe. Správu priniesla agentúra DPA.



"V prípade omikronu máme stále veľa nezodpovedaných otázok, avšak už teraz vieme, že tento variant sa stáva dominantným v krajinách ako Dánsko či Portugalsko. V Británii sa už stal dominantným. Vidíme prichádzať ďalšiu búrku," povedal regionálny riaditeľ WHO po pracovnom stretnutí s rakúskym ministrom zdravotníctva Wolfgangom Mücksteinom vo Viedni.



Variant omikron bol na starom kontinente po prvý raz potvrdený pred necelými štyrmi týždňami. Jeho výskyt už potvrdili úrady v 38 z 53 štátov, ktoré WHO ráta do európskeho regiónu.



V priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov sa podľa Klugeho stane nový variant dominantným vo viacerých krajinách Európy a ešte viac zaťaží národné systémy zdravotnej starostlivosti.



"Veľký objem nových infekcií by mohol viesť k väčšiemu počtu hospitalizácií a k rozsiahlemu narušeniu zdravotných systémov a iných kritických služieb," dodal regionálny šéf WHO.