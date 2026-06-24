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Regulácia parkovania sa v Trnave rozšíri do ďalších lokalít
Ulica Jozefa Adamoviča v úseku medzi kruhovými križovatkami prejde zo Zóny R2 do Zóny B.
Autor TASR
Trnava 24. júna (TASR) - Regulácia parkovania sa v meste Trnava rozšíri do ďalších lokalít. Nové znenie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta schválili mestskí poslanci na utorkovom (23. 6.) zasadnutí zastupiteľstva. Radnica informovala, že ide o menšie úpravy na základe podnetov obyvateľov nespoplatnených lokalít.
Zóna H4 sa rozšíri o Poľnú ulicu a Ulicu Leoša Janáčka (od križovatky s Ulicou Terézie Vansovej až po križovatku s Ulicou sv. Cyrila a Metoda). „Z oboch týchto ulíc boli mestskému úradu doručené žiadosti občanov o zaradenie do regulovanej zóny od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov nehnuteľností,“ priblížila mestská samospráva.
Ulica Jozefa Adamoviča v úseku medzi kruhovými križovatkami prejde zo Zóny R2 do Zóny B. „Zóna R1 sa má rozšíriť o Zelenečskú, Bočnú, Osadnú a Ostravskú. Žiadosti o tento krok adresovala mestu nadpolovičná väčšina vlastníkov nehnuteľností zo Zelenečskej a Bočnej, avšak na mesto sa individuálne obracali aj rezidenti Osadnej a Ostravskej,“ doplnilo mesto.
Zaradiť do regulácie parkovania iba tieto dve ulice bez kontextu ich okolia by bolo podľa vedúceho odboru dopravy mestského úradu Ľuboša Kollára krátkozraké, pretože autá by sa presunuli len o kúsok ďalej práve na Osadnú a Ostravskú, kde by mohli parkovať zadarmo. „Ich obyvateľov preto reguláciou preventívne chránime pred náporom vozidiel,“ vysvetlil.
Uvedené zmeny začnú platiť po nadobudnutí účinnosti VZN a zrealizovaní vodorovného a zvislého dopravného značenia, ktoré je naplánované počas leta.
Zóna H4 sa rozšíri o Poľnú ulicu a Ulicu Leoša Janáčka (od križovatky s Ulicou Terézie Vansovej až po križovatku s Ulicou sv. Cyrila a Metoda). „Z oboch týchto ulíc boli mestskému úradu doručené žiadosti občanov o zaradenie do regulovanej zóny od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov nehnuteľností,“ priblížila mestská samospráva.
Ulica Jozefa Adamoviča v úseku medzi kruhovými križovatkami prejde zo Zóny R2 do Zóny B. „Zóna R1 sa má rozšíriť o Zelenečskú, Bočnú, Osadnú a Ostravskú. Žiadosti o tento krok adresovala mestu nadpolovičná väčšina vlastníkov nehnuteľností zo Zelenečskej a Bočnej, avšak na mesto sa individuálne obracali aj rezidenti Osadnej a Ostravskej,“ doplnilo mesto.
Zaradiť do regulácie parkovania iba tieto dve ulice bez kontextu ich okolia by bolo podľa vedúceho odboru dopravy mestského úradu Ľuboša Kollára krátkozraké, pretože autá by sa presunuli len o kúsok ďalej práve na Osadnú a Ostravskú, kde by mohli parkovať zadarmo. „Ich obyvateľov preto reguláciou preventívne chránime pred náporom vozidiel,“ vysvetlil.
Uvedené zmeny začnú platiť po nadobudnutí účinnosti VZN a zrealizovaní vodorovného a zvislého dopravného značenia, ktoré je naplánované počas leta.