Regulačný orgán kritizuje Air India za nedodržiavanie viacerých noriem

Naí Dillí 24. júla (TASR) - Indický letecký regulačný orgán vo štvrtok varoval, že môže vyvodiť opatrenia voči spoločnosti Air India za porušenie bezpečnostných noriem týkajúcich sa posádky a jej výcviku. Vyplýva to zo správ pre leteckú spoločnosť, do ktorých nahliadla agentúra Reuters, informuje TASR.



Air India sama nahlásila problémy, ktoré sa vyskytli v tomto a minulom roku indickému Generálnemu riaditeľstvu civilného letectva (DGCA). Urobila tak v júni len niekoľko dní po tom, ako sa jedno z jej lietadiel Boeing 787 Dreamliner zrútilo v meste Ahmadábád, pričom zahynulo 260 ľudí.



Letecký regulátor v štyroch správach kritizuje Air India za opakované zlyhania pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov. DGCA zaznamenala 29 pochybení týkajúcich sa nedodržiavania pravidiel povinného odpočinku pilotov, nedodržiavania noriem pri výcviku na simulátore, nedostatočného výcviku pilotov pri pristávaní a vzlietaní z letísk vo veľkej nadmorskej výške, ako aj z lietania na medzinárodných trasách s nedostatočným počtom palubného personálu.



DGCA môže spoločnosť pokutovať prípadne prikázať odvolanie vedúcich pracovníkov. „Napriek opakovaným upozorneniam a opatreniam na vynútenie dodržovania predpisov zostávajú systémové problémy nevyriešené,“ uvádza sa v jednom z oznámení. Podľa DGCA opakované porušovanie pravidiel svedčí o tom, že sa nepodarilo vytvoriť a presadiť účinné kontrolné mechanizmy.



Spoločnosť Air India je od havárie v Ahmadábáde pod intenzívnou kontrolou úradov. V predbežnej správe o príčinách nehody sa zistilo, že tesne pred pádom lietadla došlo k vypnutiu spínačov kontroly prietoku paliva do motorov. V kokpite následne došlo k zmätku medzi pilotmi.