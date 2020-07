Regulačný úrad úspešne ukončil testovacie lety Boeingu 737 MAX

New York 2. júla (TASR) - Americké regulačné úrady úspešne ukončili tri dni trvajúce testy lietadla Boeing 737 MAX, ktoré sú nevyhnutné pre opätovné udelenie licencie týmto lietadlám, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Federálny úrad pre letectvo (FAA) tieto skúšobné lety označil za "dôležitý míľnik". Dodal však, že je stále potrebné splniť niekoľko kľúčových úloh vrátane vyhodnotenia údajov získaných počas testovacích letov.



Lietadlá typu Boeing 737 MAX boli v marci roka 2019 vyradené z prevádzky po dvoch tragických haváriách, ktoré nasledovali v krátkom čase po sebe.



Lietadlo indonézskych aerolínií Lion Air sa zrútilo do Jávskeho mora koncom októbra 2018 a lietadlo rovnakého typu patriace spoločnosti Ethiopian Airlines havarovalo začiatkom marca 2019 po štarte z letiska v Addis Abebe. Pri haváriách zahynulo takmer 350 ľudí.



FAA tento týždeň začal uskutočňovať certifikačné lety 737 MAX s upraveným softvérom, ktoré by mali umožniť lietadlu vrátiť sa na oblohu. Úrad podľa svojich vyjadrení platnosť nariadenia o uzemnení týchto lietadiel zruší len vtedy, keď bezpečnostní FAA experti vyjadria spokojnosť v súvislosti s bezpečnostnými štandardmi lietadla.