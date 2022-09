Regulované ceny potravín a pohonných látok v Maďarsku zostávajú

Budapešť 17. septembra (TASR) - Regulované ceny potravín a pohonných látok v Maďarsku nebude možné zrušiť až dovtedy, kým budú v platnosti sankcie voči Rusku, rozhodla v sobotu v Budapešti vláda. Podľa servera Telex.hu to oznámil šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Sankcie Európskej únie viedli k brutálnemu zdražovaniu, najmä potravín, no výrazne vzrástli aj ceny benzínu a nafty. V tejto situácii považuje vláda za svoju najdôležitejšiu úlohu chrániť maďarské rodiny. Kým budú tieto sankcie v platnosti, nie je možné zrušiť zastropovanie cien," povedal Gulyás.



Maďarská vláda s platnosťou od 15. novembra 2021 nariadila úradnú cenu základných druhov pohonných látok vo výške 480 forintov (1,19 eura) za liter. Od 30. júla však regulované ceny môžu využívať už iba súkromné vozidlá s maďarským evidenčným číslom, poľnohospodárske stroje a taxíky.



Regulované ceny šiestich druhov potravín začali platiť 1. februára, pôvodne toto rozhodnutie platilo do 1. mája. "Ceny kryštálového cukru, pšeničnej múky, slnečnicového oleja, bravčového stehna, kuracích pŕs i chrbtov, ako aj kravského mlieka s 2,8-percentným obsahom tuku treba vrátiť na úroveň, na ktorej boli vlani pred 15. októbrom," vyhlásil v januári maďarský premiér Viktor Orbán.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)