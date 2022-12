Regulované ceny základných potravín v Maďarsku predĺžili

Budapešť 14. decembra (TASR) - Maďarská vláda predĺžia platnosť regulovaných cien základných druhov potravín do 30. apríla 2023. Podľa agentúry MTI to oznámil v utorok večer šéf agrárneho rezortu István Nagy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Vláda tento krok zdôvodnila dlhotrvajúcou vojnou na Ukrajine a infláciou spôsobenou sankciami a neúspešnými bruselskými opatreniami. Cenový strop pre potraviny mal pôvodne platiť do konca decembra.



Okrem cenového stropu je podľa ministra nutné zabezpečiť dostupnosť produktov s regulovanou cenou. Vláda určila, že obchodníci budú musieť disponovať priemerným denným množstvom dotknutých produktov z roku 2021.



Kabinet s platnosťou od 1. februára zaviedol regulované ceny šiestich druhov potravín. "Ceny kryštálového cukru, pšeničnej múky, slnečnicového oleja, bravčového stehna, kuracích pŕs a kravského mlieka s 2,8-percentným obsahom tuku treba vrátiť na úroveň, na ktorej boli vlani pred 15. októbrom," vyhlásil vtedy premiér Viktor Orbán.











