Řehka: Situácia je vážna, treba urýchlene vybudovať spoľahlivú obranu

Praha 25. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia, a teda aj Česko, potrebuje podľa náčelníka Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Karla Řehku urýchlene vybudovať spoľahlivé odstrašenie a obranu, aby sa v ďalších rokoch vyhla možným problémom. Povedal to v utorok na veliteľskom zhromaždení AČR. Najväčšou výzvou podľa neho bude nedostatok personálu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Řehka situáciu označil za veľmi vážnu a urgentnú. "Ak nevybudujeme vierohodné odstrašenie a obranu veľmi rýchlo, v horizonte ďalšej dekády veľmi zvyšujeme pravdepodobnosť, že sa dostaneme do veľkého problému... Nesmieme strácať ani deň," zdôraznil.



Bezpečnostná situácia sa podľa jeho slov nelepší, pripomenul, že vojna na Ukrajine stále pokračuje, na Blízkom východe aj v ďalších častiach sveta panuje napätie a hrozba medzinárodného terorizmu tiež nepoľavila. "To, čo stojí pred nami, je oveľa väčšie a urgentnejšie než úlohy, ktoré sme doteraz plnili. Jediná adekvátna odpoveď na tieto výzvy je byť silnejší, a o to sa snažíme," povedal náčelník.



Za svoj hlavný cieľ označil zaistiť bojaschopnosť českej armády. Vyzdvihol modernizáciu, ktorou aktuálne prechádza, poukázal však na problém nedostatku ľudí. V súčasnosti je podľa jeho slov v AČR takmer 24.000 vojakov, do roku 2030 ich však chceli mať 30.000. S tempom náboru nových vojakov nie je spokojný. Dodal, že je nutné zamyslieť sa, či súčasný model ozbrojených síl v ČR bude do budúcnosti funkčný a udržateľný.



Na rovnaký problém poukázala aj ministerka obrany Jana Černochová. Záujem ľudí o službu v armáde či inú formu participácie na obrane štátu podľa nej nie je taký, aký by v rezorte chceli a potrebovali. "Nemáme ani dostatok profesionálov ani príslušníkov zálohy, hoci sa počty oboch pomaly zvyšujú," uviedla s tým, že neexistuje žiadne jednoduché riešenie, ako sa s tým rýchlo vysporiadať. Na tlačovej konferencii neskôr dodala, že problém nie je len pri vojakoch z povolania, ale na všetkých úrovniach rezortu obrany.



Černochová tiež zdôraznila, že česká armáda zažíva najväčšiu modernizáciu vo svojej novodobej histórii. Naposledy sa v takomto rozsahu podľa nej modernizovalo asi v 80-tych rokoch minulého storočia. Napriek tomu sú podľa nej dve percentá HPD na obranu málo. Dodala, že rezort má na budúci rok pripravené projekty za 2,3 percenta HDP a v ďalších rokoch by malo toto číslo postupne narastať.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)