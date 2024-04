Řehka: Spolupráca V4 vo vojenskej oblasti dáva zmysel

Praha 24. apríla (TASR) - Spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky (V4) vo vojenskej oblasti dáva zmysel bez ohľadu na možné odlišné politické názory vedení štátov. Po stretnutí šéfov armád V4 na zámku Liblice to v stredu povedal náčelník generálneho štábu českej armády Karel Řehka, ktorý rokovanie viedol, informuje spravodajkyňa TASR.



Čelní predstavitelia armád ČR, SR, Poľska a Maďarska diskutovali o vývoji konfliktu na Ukrajine, vojenskej pomoci Kyjevu a výcviku ukrajinských vojakov. Hovorili tiež o dôsledkoch nového aliančného modelu síl na armády V4 či o rastúcom vplyve Ruska a Číny na bezpečnostnú situáciu v Európe.



Ďalšou formou pomoci Ukrajine by mohlo byť analytické a výcvikové centrum JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre), ktoré by malo vzniknúť v Poľsku. Podľa českého rezortu obrany sa o ňom bude podrobnejšie hovoriť na júlovom summite NATO vo Washingtone. Česko podľa Řehku vznik centra podporuje.



Šéf českej armády tiež zdôraznil, že spolupráca krajín V4 na vojenskej úrovni je živá a dáva zmysel. "Máme mnoho tém, ktoré ako susedné štáty musíme riešiť. Bez ohľadu na rôzne politické názory, ako to môže vyzerať navonok, sme my, vojaci, zodpovední za to, aby sme poskytovali jasné vojenské odporúčania politickému vedeniu našich krajín. Naša diskusia je preto vždy veľmi otvorená, profesionálna a v priateľskom duchu," priblížil atmosféru rokovania Řehka.



Česko predsedá skupine V4 od júla minulého roka, štafetu od neho tento rok prevezme Poľsko. Medzi hlavné priority českého predsedníctva vo vojenskej oblasti patrí najmä podpora Ukrajiny, spoločné výcvikové aktivity či boj s hybridnými hrozbami z Ruska. Od júla minulého roka ČR usporiadala niekoľko odborných workshopov, seminárov a konferencií v rôznych vojenských oblastiach, kde si špecialisti z armád vymieňali skúsenosti, dodal český rezort obrany.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)