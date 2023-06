Řehka: Veľkému konfliktu možno predísť odstrašovaním, nutná je obrana

Praha 20. júna (TASR) - Účinné odstrašovanie je jediný spôsob, ako predísť veľkému konfliktu, a na to je potrebné budovať silnú obranu. Potenciálny agresor totiž musí chápať, že nemá šancu na úspech a cena útoku by bola preňho privysoká. Na bezpečnostnej konferencii na Pražskom hrade to uviedol náčelník Generálneho štábu (GŠ) Armády ČR (AČR) Karel Řehka, ktorý zároveň ocenil prebiehajúcu modernizačnú vlnu v českých ozbrojených silách. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Skončila sa doba, keď sme si klamali, že kapacity napísané na papieri sú reálne... a keď sme výdavky na obranu považovali za utrácanie, darček pre armádu či dokonca plytvanie," povedal Řehka. Obranné výdavky sú podľa neho investíciou spoločnosti do svojej bezpečnosti, a teda aj prosperity.



Apeloval tiež na to, aby boli ľudia informovaní o možných hrozbách a o tom, čo by sa v prípade ich uskutočnenia dialo. Občania sa podľa neho oprávnene čudujú, že vôbec existuje branná povinnosť, pretože posledných 30 rokov sa o hrozbe vojenského konfliktu nehovorilo.



"Ak slovo 'mobilizácia' či konštatovanie zjavného faktu, že vojnu v budúcnosti nie je možné celkom vylúčiť, vyvoláva v spoločnosti paniku, koledujeme si o to, aby sa takáto spoločnosť vo vážnej kríze naozaj zrútila," vyhlásil náčelník GŠ AČR.



Česká ministerka obrany Jana Černochová na konferencii vyzdvihla, že ČR bola prvou krajinou, ktorá po začiatku ruskej invázie dodala Ukrajine muníciu, tanky, húfnice či raketomety. Táto rýchlosť a rozhodnosť boli podľa nej impulzom pre ďalšie krajiny. Zoznam materiálu, ktorý chce ČR Ukrajine ešte poslať, budú v rezorte obrany dopĺňať. "To, čo môžeme poslať, pošleme," dodala. Vyzdvihla, že Česko je zrejme jedinou krajinou na svete, ktorej občania sa zložili na tank, ktorý potom zamieril na front.



Na ministerstve pripravujú novú obrannú stratégiu ČR. Za kľúčové v nej Černochová považuje dôraz na široké zapojenie celej spoločnosti. "Bez toho obrana nie je možná," myslí si ministerka.



Konferencia Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť sa prvýkrát uskutočnila v roku 2014 pri príležitosti 15. výročia vstupu ČR do NATO. Odvtedy ju spolok Jagello 2000 usporadúva pravidelne. Jej desiaty ročník je zameraný napríklad na to, aké dôsledky má vojna na Ukrajine na českú spoločnosť, či na nadchádzajúci summit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse. Dotkne sa tiež napríklad využitia umelej inteligencie a satelitného prieskumu v obrane.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)