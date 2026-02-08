< sekcia Zahraničie
Reichová: Konkurencieschopná EÚ potrebuje obchodné partnerstvá
Rovnaká logika by sa mala podľa eurokomisára uplatňovať aj pre priame zahraničné investície.
Autor TASR
Berlín 8. februára (TASR) - Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová odmieta požiadavku, aby sa podpora z fondov EÚ viazala na domácu výrobu. Európskou odpoveďou na globálne výzvy nemôže byť izolácia, uviedla počas víkendu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Európa potrebuje jednoduché pravidlá, rýchlejšie investície a výrazné zníženie byrokracie,“ povedala Reicheová pre DPA a dodala, že Únia potrebuje aj spoľahlivé obchodné partnerstvá na celom svete. „Takto podporujeme konkurencieschopnosť Európy,“ zdôraznila ministerka.
Európsky komisár (EK) pre priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné vyzval na silnejšie prepojenie zdrojov EÚ s domácou výrobou a pracovnými miestami. „Či už ide o verejnú súťaž, priamu štátnu pomoc alebo akúkoľvek inú formu finančnej podpory, spoločnosť, ktorá je príjemcom pomoci, bude musieť podstatnú časť svojej produkcie vyrobiť na európskej pôde,“ napísal v komentári, ktorý zverejnili začiatkom týždňa viaceré európske médiá.
Rovnaká logika by sa mala podľa eurokomisára uplatňovať aj pre priame zahraničné investície. Séjourné poznamenal, že mnohé ekonomické mocnosti uprednostňujú svoje vlastné strategické sektory, pričom spomenul amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho politiku založenú na princípe „Amerika na prvom mieste“.
