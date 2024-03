Reintkeová: Zelení v EP sa chcú rozšíriť aj o poslancov z juhu Európy

Brusel 1. marca (TASR) - Cieľom európskych ekologických strán v júnových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) je upevniť výsledok, ktorý sa podarilo dosiahnuť v roku 2019 a rozšíriť frakciu Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) o poslancov z viacerých krajín EÚ. V rozhovore pre Európsku redakciu (European Newsroom, ENR), projekt, ktorého súčasťou je aj TASR, to uviedla kandidátka európskych Zelených na post predsedu Európskej komisie (EK) Terry Reintkeová.



Nemecká poslankyňa a spolupredsedníčka skupiny Zelení/EFA v EP poskytla rozhovor počas tohtotýždňového plenárneho zasadnutia europarlamentu v Štrasburgu.



Frakciu Zelených pred piatimi rokmi posilnili najmä krajiny zo severu a západu EÚ. Preto by Reintkeová privítala nových členov aj z krajín strednej a východnej Európy. Chce pred voľbami cestovať po Európe a navštíviť najmä štáty, kde Zelení nemajú silné alebo žiadne zastúpenie v EP. To je aj prípad Slovenska, ktoré od vstupu do EÚ nemalo žiadne zastúpenie v tejto frakcii.



Potvrdila, že Zelení vedú rokovania so španielskou stranou Sumar o možnom vstupe ich budúcich europoslancov do tejto frakcie, ale dialóg s talianskym Hnutím päť hviezd (M5S) zatiaľ k podobnému výsledku neviedol.



Spresnila, že pri dôraze na zelené tímy, napríklad investície do zelenej transformácie, treba hovoriť aj o tom, že EÚ musí stabilizovať aj investície do sociálnej infraštruktúry, čo je citlivá téma pre strednú a južnú Európu.



Na otázky o vzostupe extrémnej pravice, ktorá v eurovoľbách zrejme získa oveľa silnejšie pozície v EP, ako má teraz, Reintkeová pripustila, že ide skutočnú o hrozbu. Zároveň však varovala pred "fatalizmom" a pred tým, aby sa nestalo "samonaplňujúcim sa proroctvom" to, že všetci o vzostupe extrémistov hovoria ako o hotovej veci.



Podľa nej je na boj proti vzostupu extrémnej pravice potrebná stratégia založená na troch pilieroch. Po prvé, postaviť sa myšlienkam krajnej pravice o nenávisti a rozdelení, o tom, že proti sebe stoja rôzne sociálne skupiny spoločnosti. Po druhé, treba pripomenúť konzervatívnym a liberálnym stranám v EP, že európski voliči neocenia, ak medzi seba prijmú poslancov z protidemokratických strán zastupujúcich extrémnu pravicu. A tretím prvkom je, že Zelení, ktorí sú zjavne proti extrémnej pravici, musia vyslať voličom jasnú správu o tom, že alternatíva existuje, a upokojiť narastajúcu neistotu občanov v kontexte meniaceho sa svetového poriadku.



"Chceme im dať odpovede na ich každodenné problémy. To je to, čo naozaj chceme vyjadriť v tejto predvolebnej kampani," povedala Reintkeová. A zdôraznila, že Zelení budú proti každej väčšine, ktorá by v budúcom Európskom parlamente zahŕňala aj extrémnu pravicu.



Reintkeová uviedla, že súčasná Európska komisia rozbehla odvážne environmentálne iniciatívy, za posledného pol druha roka však v nich začala poľavovať, čo zapríčinil aj postoj Európskej ľudovej strany (EPP), ktorého členkou je Ursula von der Leyenová. Je preto podľa nej otázne, že ak von der Leyenová získa druhý mandát, či dokáže pokračovať v nastolených ekologických témach.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)