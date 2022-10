Rekabiová mala opustiť Kóreu, rastú obavy o jej bezpečnosť

Soul 18. októbra (TASR) - Iránska športová lezkyňa Elnaz Rekabiová, ktorá sa predstavila na ázijskom šampionáte v Kórejskej republike bez pokrývky hlavy, mala opustiť krajinu. Médiá v perzštine mimo Iránu však varovali, že ju iránski predstavitelia mohli donútiť opustiť dejisko skôr a doma môže čeliť zatknutiu. Predstavitelia Teheránu to následne popreli, informovala agentúra AP.



Hidžáb u žien v Iráne vyžadujú aj na športoviskách. Rekabiová však nastúpila v Soule bez šatky len s čelenkou. Viaceré svetové médiá informovali, že tak urobila na znak podpory protestov, ktoré v krajine odštartovali po smrti dvadsaťdvaročnej Kurdky Mahsy Amíníovej. Do súťaže, v ktorej obsadila štvrté miesto, nastúpila ako druhá žena v iránskej histórii bez pokrývky hlavy. Prvá bola v roku 2019 boxerka Sadaf Khademová, na ktorú v rodnej krajine následne vypísali zatykač a do Teheránu sa už nevrátila.



Po množiacich sa obavách o bezpečnosť Rekabiovej sa v utorok na jej profile na Instagrame objavila krátka správa, v ktorej sa uvádza, že šatku nemala na hlave neúmyselne a ospravedlnila sa za to, že spôsobila obavy. "V prvom rade sa ospravedlňujem za všetky obavy, ktoré som spôsobila. Momentálne som na ceste späť do Iránu spolu s tímom na základe naplánovaného harmonogramu," píše sa podľa AFP v správe na profile tridsaťtriročnej Rekabiovovej, ktorá má na konte striebro a dva bronzy z ázijských šampionátov a bronz z MS 2021 v Moskve. Nie je však známe, či správu písala športovkyňa, alebo či bola vynútená.



Iránske veľvyslanectvo v Kórejskej republike uviedlo, že Rekabiová odletela z krajiny v utorok ráno. Perzský servis televízie BBC však citoval nemenovaný "informovaný zdroj", ktorý tvrdil, že iránske úrady zabavili Rekabiovej telefón i pas. BBC Persian taktiež informuje, že športová lezkyňa sa mala pôvodne vrátiť v stredu, no jej let nečakane presunuli dopredu. Podľa portálu IranWire, ktorý založil iránsko-kanadský novinár Maziar Bahari, Rekabiovú po prílete do krajiny prevezú do väzenia.



Iránske veľvyslanectvo v Soule na situáciu reagovalo na sociálnej sieti Twitter, kde poprelo "všetky falošné, nepravdivé správy a dezinformácie". Namiesto jej fotky zo Soulu bez hidžábu však zverejnilo fotku z predchádzajúcej súťaže v Moskve, kde mala na hlave šatku a získala bronzovú medailu. Veľvyslanectvo v utorok ani neodpovedalo na telefonáty novinárov, informuje AP.



Rekabiová spočiatku nosila pokrývku hlavy na týždňovom podujatí ázijského šampionátu v Soule, no v nedeľňajšom finále si ju nezobrala. Na súťaž prišla ako jedna z jedenásťčlennej iránskej výpravy, ktorú tvorili ôsmi športovci a traja tréneri. Predstavitelia miestnej lezeckej federácie, ktorá podujatie zorganizovala, nevedeli o Rekabiovej zámere súťažiť bez hidžábu, čo však ich pravidlá neusmerňujú. Juhokórejské ministerstvo spravodlivosti odmietlo informovať, či je Rekabiová stále v krajine kvôli predpisom o ochrane súkromia. Situáciu nekomentovalo ani ministerstvo zahraničných vecí.



Situáciu pozorne monitoruje aj Medzinárodná federácia športového lezenia. "Chápeme to tak, že sa vracia do Iránu a situáciu budeme monitorovať po jej prílete. Je dôležité zdôrazniť, že bezpečnosť športovcov je pre nás prvoradá a podporujeme akékoľvek snahy o udržanie váženého člena našej komunity v tejto situácii v bezpečí," píše sa v stanovisku federácie. Tá ďalej uviedla, že bola v kontakte s Rekabiovou i s iránskymi predstaviteľmi, no odmietla to bližšie objasniť a pre AP sa nevyjadrila ani k príspevku na Instagrame.