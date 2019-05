Rekonštrukcia zrúteného mosta v Janove bude hotová do apríla 2020

M. Bucci, ktorý je zároveň starostom Janova, uviedol, že búracie práce sa oneskorujú o dva až tri týždne, ale jeho obnova sa už začala.

Reggio Emilia 22. mája (TASR) - Renovačné práce na moste, ktorý sa vlani zrútil v talianskom meste Janov, dokončia podľa predpokladov do apríla budúceho roku, a to aj napriek oneskoreným búracím prácam. Oznámil to v stredu špeciálny komisár pre rekonštrukciu mosta Marco Bucci, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.



Demolácia Morandiho mostu, pri ktorého zrútení minulý rok v auguste zahynulo 43 ľudí, sa začala vo februári. Talianska vláda spravila z rekonštrukcie mosta svoju prioritu a prisľúbila, že nový most slávnostne otvoria na budúci rok.



Bucci, ktorý je zároveň starostom Janova, uviedol, že búracie práce sa oneskorujú o dva až tri týždne, ale jeho obnova sa už začala. "Napredujeme rýchlo a podľa plánu. Nový most bude hotový do apríla 2020," uviedol.



Renomovaný taliansky architekt a rodák z Janova Renzo Piano, ktorý navrhol napríklad budovu Pompidouovho centra v Paríži alebo mrakodrap The Shard v Londýne, zdarma poskytol mestu návrh na nový viadukt a súhlasil s tým, že bude dohliadať na renovačné práce.



Kontrakt na rekonštrukciu mosta udelili najväčšej talianskej stavebnej firme Salini Impregilo a lodenici Fincantieri.



Pád mosta sťažil prístup do frekventovaného janovského prístavu a spôsobil zdĺhavé obchádzky pre šoférov, ktorí smerujú do južného Francúzska.