< sekcia Zahraničie
Rekonštruovaný bývalý kostol Slovákov v Budapešti má hotovú strechu
Rozsiahly projekt rekonštrukcie bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákociho triede v Budapešti, kde má vzniknúť kultúrne centrum Slovákov žijúcich v Maďarsku, pokračuje.
Autor TASR
Budapešť 8. októbra (TASR) - Rozsiahly projekt rekonštrukcie bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákociho triede v Budapešti, kde má vzniknúť kultúrne centrum Slovákov žijúcich v Maďarsku, pokračuje. V lete boli ukončené práce na novej streche, povedala spravodajcovi TASR predsedníčka Celoštátnej samosprávy Slovákov v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková.
„V priebehu leta sme ukončili novú strechu, môžeme teda povedať, že máme chránenú budovu, nebude nám zatekať. Boli vykonané aj demolačné práce a dodatočná hydroizolácia. Je hotová aj projektová dokumentácia pre realizáciu stavby. V najbližších mesiacoch bude prebiehať verejné obstarávanie prác na rekonštrukcii bývalého evanjelického kostola,“ dodala Hollerová Račková s poznámkou, že obsah verejného obstarávania bude závisieť od množstva financií, ktoré bude mať CSSM aktuálne k dispozícii.
„Počítam s tým, že táto práca, na ktorú budeme robiť verejné obstarávanie, skončí niekedy v druhej polovici roka 2026 alebo v prvej polovici 2027 a potom uvidíme, či sa nám za ten rok či poldruha roka podarí získať ďalšie prostriedky na projekt, či budeme môcť paralelne so stavbou pripravovať verejné obstarávanie na ďalšie potrebné práce,“ podčiarkla.
Trojpodlažnú budovu s pivničnými priestormi s celkovou rozlohou vyše 2000 štvorcových metrov prevzala CSSM koncom januára 2021. Ide o kostol cirkevného zboru, v ktorom slúžil básnik, historik, filológ a archeológ Ján Kollár. Kostol v 60. rokoch 20. storočia namiesto znárodnenia predali, preto sa k nemu Slováci v rámci reštitúcie nedostali.
Maďarská vláda v roku 2020 poskytla CSSM na tento projekt dotáciu vo výške 765 miliónov forintov (2,2 milióna eur) a v ďalších dvoch rokoch po 700 miliónov forintov. Slovenská republika prispela v roku 2021 sumou dvoch miliónov eur.
Predsedníčka CSSM pripomenula, že samosprávu Slovákov očakávajú prípravy na budúcoročné parlamentné voľby. V nich si aj Slováci žijúci v Maďarsku na Valnom zhromaždení CSSM zvolia lídra volebnej listiny, ktorý ich bude zastupovať v nadchádzajúcich štyroch rokoch v maďarskom parlamente.
„Okrem toho si v roku 2026 pripomenieme 280. výročie založenia mesta Slovenský Komlós a pripomenieme si aj takú symbolickú udalosť, akou je 30. výročie odovzdania Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, pretože tento projekt bol prvým slovensko-maďarským spoločným projektom v tom čase,“ dodala.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„V priebehu leta sme ukončili novú strechu, môžeme teda povedať, že máme chránenú budovu, nebude nám zatekať. Boli vykonané aj demolačné práce a dodatočná hydroizolácia. Je hotová aj projektová dokumentácia pre realizáciu stavby. V najbližších mesiacoch bude prebiehať verejné obstarávanie prác na rekonštrukcii bývalého evanjelického kostola,“ dodala Hollerová Račková s poznámkou, že obsah verejného obstarávania bude závisieť od množstva financií, ktoré bude mať CSSM aktuálne k dispozícii.
„Počítam s tým, že táto práca, na ktorú budeme robiť verejné obstarávanie, skončí niekedy v druhej polovici roka 2026 alebo v prvej polovici 2027 a potom uvidíme, či sa nám za ten rok či poldruha roka podarí získať ďalšie prostriedky na projekt, či budeme môcť paralelne so stavbou pripravovať verejné obstarávanie na ďalšie potrebné práce,“ podčiarkla.
Trojpodlažnú budovu s pivničnými priestormi s celkovou rozlohou vyše 2000 štvorcových metrov prevzala CSSM koncom januára 2021. Ide o kostol cirkevného zboru, v ktorom slúžil básnik, historik, filológ a archeológ Ján Kollár. Kostol v 60. rokoch 20. storočia namiesto znárodnenia predali, preto sa k nemu Slováci v rámci reštitúcie nedostali.
Maďarská vláda v roku 2020 poskytla CSSM na tento projekt dotáciu vo výške 765 miliónov forintov (2,2 milióna eur) a v ďalších dvoch rokoch po 700 miliónov forintov. Slovenská republika prispela v roku 2021 sumou dvoch miliónov eur.
Predsedníčka CSSM pripomenula, že samosprávu Slovákov očakávajú prípravy na budúcoročné parlamentné voľby. V nich si aj Slováci žijúci v Maďarsku na Valnom zhromaždení CSSM zvolia lídra volebnej listiny, ktorý ich bude zastupovať v nadchádzajúcich štyroch rokoch v maďarskom parlamente.
„Okrem toho si v roku 2026 pripomenieme 280. výročie založenia mesta Slovenský Komlós a pripomenieme si aj takú symbolickú udalosť, akou je 30. výročie odovzdania Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, pretože tento projekt bol prvým slovensko-maďarským spoločným projektom v tom čase,“ dodala.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)