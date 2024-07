Rekord v hraní futbalovej videohry: Vydržal 75 hodín

Abuja 20. júla (TASR) – Nigérijčan Oside "Khoded" Oluwole prelomil Guinessov svetový rekord v neustálom hraní futbalovej videohry, keď neprestajne hral 75 hodín, uviedla vo štvrtok Guinessova kniha rekordov. TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



Oluwole prekonal predchádzajúci rekord Angličana Davida Whitefoota, ktorý v roku 2022 vydržal hrať 50 hodín. Nigérijčan je prvým držiteľom tohto rekordu, ktorý si na jeho prekonanie vybral mobilnú hru Dream League Soccer. Predchádzajúci držitelia rekordov si vybrali videohru FIFA alebo Pro Evolution Soccer.



Pred herným maratónom si Oluwole pripojil iPhone k televíznej obrazovke. Počas hrania si mohol každú hodinu urobiť 5-minútovú prestávku. Prestávky si mohol tiež spojiť do dlhšieho oddychu.



"Bola to neľahká úloha, no musím uznať, že to bolo zábavné. Bolo to však skvelé, akcia bola zaujímavá a chvalabohu sa to podarilo," vyhlásil Oluwole pre Guinessovu knihu svetových rekordov.



Seun Adesanya, poslanec parlamentu štátu Ogun, čerstvému držiteľovi rekordu zagratuloval tlačovým vyhlásením.



"(Získanie) Guinessovho svetového rekordu je potvrdením vytrvalosti, cieľavedomosti a nekonečných hodín tréningu, ktoré pán Oluwole investoval do majstrovského zvládnutia hry. Jeho úspech bude inšpiráciou všetkým nádejným hráčom videohier a zhmotnením nezlomného ducha poháňajúceho náš národ vpred," uviedol Adesanya.