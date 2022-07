Rekord v lotérii vyhral tiket z predmestia Chicaga

Chicago 30. júla (TASR) - Rekordný jackpot za viac ako 1,3 miliardy dolárov v lotérii Mega Millions vyhral majiteľ tiketu, ktorý si ho kúpil na predmestí Chicaga v štáte Illinois. V sobotu to oficiálne potvrdil predstaviteľ lotérie. TASR informuje na základe správ AFP a AP.



"Sme nadšení, že sme boli svedkami jedného z najväčších výhier jackpotu v histórii Mega Millions," uviedol Pat McDonald, vedúci riaditeľ konzorcia Mega Millions na webovej stránke skupiny. "Tešíme sa, že zistíme, kto vyhral, a tešíme sa, že víťazovi čoskoro zablahoželáme!"



Výherné čísla boli 13, 36, 45, 57, 67 a dodatkové 14. Na 1,337 miliardy dolárov má víťaz nárok, ak by si ich nechal postupne vyplácať 30 rokov. Ak sa rozhodne pre jednorazovú výplatu, bude to 780,5 milióna dolárov a časť z toho zhltnú dane. Väčšina výhercov sa však rozhoduje pre túto možnosť.



Hlavná cena nepretržite rástla, keďže výhernú kombináciu nikto neuhádol počas 29 žrebovaní od 15. apríla. Žrebuje sa vždy v utorok a piatok. Teraz sa to podarilo niekomu, kto si tiket kúpil na benzínovej pumpe Speedway v Des Plaines. Aj samotný obchod za predaj víťazného tiketu získa pol milióna dolárov.



Rekordná výhra je v poradí treťou najvyššou, pričom doteraz najviac sa vyplatilo v januári 2016. Bolo to 1,586 miliardy dolárov v ďalšej americkej lotérii Powerball. O ne sa však delili traja víťazi.



Druhá najvyššia suma 1,5 miliardy dolárov, ale iba pre jediného výhercu, bola v októbri 2018 v žrebovaní Mega Millions.



Víťazom sa odporúča, aby okamžite vyhľadali pomoc finančných poradcov, a to ešte predtým, ako si budú nárokovať peniaze.