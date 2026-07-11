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REKORD ZA REKORDOM: Teploty v Británii opäť prepisujú históriu
Očakáva sa, že najnovšia vlna horúčav vyvrcholí piatok, no teploty nad 30 stupňov sa v niektorých častiach krajiny vyskytnú aj cez víkend.
Autor TASR
Londýn 10. júla (TASR) — Počasie v Británii tento rok naďalej prepisuje rekordy. Meteorologický úrad Met Office zaznamenal v piatok v obci Coton in the Elms v grófstve Derbyshire teplotu 35,2 stupňa. Rok 2026 sa tak stal prvým rokom od začiatku meraní, keď teploty v Británii dosiahli alebo prekročili hranicu 35 stupňov počas troch po sebe nasledujúcich mesiacoch – v máji, júni aj v júli. Informovali o tom televízie Sky News a BBC.
K 10. júlu stúpol na deväť počet samostatných dní v tomto roku, keď teplota v Británii dosiahla alebo prekonala hodnotu 34 stupňov. Tým bol prekonaný doterajší rekord z rokov 1976 a 2020, keď bolo takýchto dní sedem.
Očakáva sa, že najnovšia vlna horúčav vyvrcholí piatok, no teploty nad 30 stupňov sa v niektorých častiach krajiny vyskytnú aj cez víkend.
Podľa University of Reading sa v Británii v tomto roku vyskytlo už 12 dní s teplotou nad 30 stupňov, čo je blízko k rekordom z roku 1976 (14 dní) a 1911 (13 dní).
V dôsledku tretej vlny horúčav zaviedli štyri vodárenské spoločnosti v južnom a východnom Anglicku zákaz polievania záhrad, umývania áut a napúšťania bazénov, ktorý sa týka päť miliónov obyvateľov. Hasiči zároveň varovali pred vysokým rizikom vzniku lesných požiarov.
K 10. júlu stúpol na deväť počet samostatných dní v tomto roku, keď teplota v Británii dosiahla alebo prekonala hodnotu 34 stupňov. Tým bol prekonaný doterajší rekord z rokov 1976 a 2020, keď bolo takýchto dní sedem.
Očakáva sa, že najnovšia vlna horúčav vyvrcholí piatok, no teploty nad 30 stupňov sa v niektorých častiach krajiny vyskytnú aj cez víkend.
Podľa University of Reading sa v Británii v tomto roku vyskytlo už 12 dní s teplotou nad 30 stupňov, čo je blízko k rekordom z roku 1976 (14 dní) a 1911 (13 dní).
V dôsledku tretej vlny horúčav zaviedli štyri vodárenské spoločnosti v južnom a východnom Anglicku zákaz polievania záhrad, umývania áut a napúšťania bazénov, ktorý sa týka päť miliónov obyvateľov. Hasiči zároveň varovali pred vysokým rizikom vzniku lesných požiarov.