REKORDNÁ ÚČASŤ:V maďarských voľbách odhlasovali už dve tretiny voličov
Budapešť 12. apríla (TASR) - Volebná účasť v nedeľňajších parlamentných voľbách v Maďarsku je naďalej rekordne vysoká - do 15.00 h popoludní svoj hlasovací lístok odovzdali už viac než dve tretiny oprávnených voličov, informuje TASR podľa správy portálu 24.hu.
Účasť o 15.00 h dosahovala 66,01 percenta, pričom svoj hlas odovzdalo už takmer päť miliónov voličov. Podľa portálu to výrazne prekonáva doterajší rekord z druhého kola volieb v roku 2002 (53,59 percenta).
V hlavnom meste Budapešť prišlo k volebným schránkam do 15:00 už 880.173 ľudí, teda 69,23 percenta oprávnených voličov.
Priebeh volieb je zatiaľ pokojný. Volebné miestnosti sa zatvoria o 19.00 h.
Hlavný súboj je medzi vládnym blokom Fidesz–KDNP pod vedením premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána a opozičnou stranou Tisza, ktorú vedie europoslanec Péter Magyar.
Orbán po odovzdaní hlasovacieho lístka vyhlásil, že z vedenia Fideszu odstúpi len v prípade zdrvujúcej porážky vo voľbách. Péter Magyar vyzval na spoločnú a mierumilovnú zmenu režimu v krajine, pripomína 24.hu.
