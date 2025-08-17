Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
17. august 2025
REKORDNÉ MNOŽSTVO DROGY KHAT: Zadržali ju na letisku

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Pri žuvaní katha uvoľňuje chemikálie podobné amfetamínom, čo vedie k miernemu opojeniu.

Autor TASR
Atény 17. augusta (TASR) - Grécku sa podarilo zaistiť rekordnú dávku drog. Úrady zadržali až pol tony nelegálnej drogy kath, oznámilo v nedeľu letisko v metropole Atény. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Droga sa vyrába z listov rastliny katha, ktorá pochádza z Afrického rohu a Arabského polostrova. Pri žuvaní katha uvoľňuje chemikálie podobné amfetamínom, čo vedie k miernemu opojeniu.

Grécke štátne médiá uviedli, že ide o najväčší úlovok, aký bol kedy zaznamenaný v krajine - s odhadovanou hodnotou až 1,5 milióna eur.

Podľa gréckej tlačovej agentúry ANA bola nelegálna látka ukrytá v štyroch prepravných kontajneroch, ktorých deklarovaný obsah mali tvoriť závesy, plachty a látky. Kontajnery smerovali z Izraela do Spojených štátov, spresňuje AFP.

Predchádzajúce rekordné množstvo zaistených drog pochádza takisto z aténskeho medzinárodného letiska zo 4. decembra 2014.

Droga khat je veľmi populárna v Jemene a v oblasti tzv. Afrického rohu vrátane Etiópie a Somálska.

V roku 2022 Španielsko zadržalo rekordné množstvo tejto drogy pre Európe v pouličnej hodnote 61 miliónov eur.
