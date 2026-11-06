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REKORDNÉ MRAZIVÉ RÁNO: Zaznamenali ho v tejto obci

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Na snímke námraza na lavičke. Foto: TASR

Na rovnakom mieste meteorológovia namerali dovtedajšie jesenné minimum –7,1 stupňa Celzia.

Autor TASR
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Budapešť 6. novembra (TASR) - Teplotný rekord tohtoročnej jesene padol v piatok nadránom v Maďarsku. V noci zo štvrtka na piatok klesla teplota v obci Zabar v Novohradskej župe na –8,3 stupňa Celzia, čím bol prekonaný doterajší rekord z predchádzajúceho dňa. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Na rovnakom mieste meteorológovia namerali dovtedajšie jesenné minimum –7,1 stupňa Celzia. Nový rekord je tak o 1,2 stupňa Celzia nižší.

Podľa maďarskej meteorologickej služby HungaroMet bolo piatkové ráno v celoštátnom priemere o 4,7 stupňa Celzia chladnejšie, než je v tomto období bežné. Teploty nad bodom mrazu sa udržali len vo vyššie položených oblastiach na západe krajiny, kde bolo viac oblačnosti.

Historicky najnižšia teplota nameraná v Maďarsku 6. novembra má hodnotu –12,2 stupňa Celzia. Tento denný rekord padol v roku 1988 v obci Putnok.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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