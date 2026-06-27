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REKORDNÉ TEPLOTY: Vo Švajčiarsku namerali takmer 40 stupňov Celzia

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Najvyššia teplota, aká bola kedy vo Švajčiarsku nameraná, bola 41,5 stupňa Celzia.

Autor TASR
Ženeva 27. júna (TASR) - Švajčiarsko v piatok zaznamenalo najvyššiu júnovú teplotu od začiatku meraní, keď v meste Bazilej na severe krajiny namerali 38,8 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord 38 stupňov pritom zaznamenali len o deň skôr na tej istej stanici. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Pôvodný rekord najvyššej júnovej teploty pochádzal z roku 1947.

Predbežný rekord 38,8 stupňa Celzia nameraný o 15.00 h na stanici Bazilej/Binningen bol „najvyššou hodnotou, akú tam namerali od začiatku meraní v roku 1897“, uviedla švajčiarska národná meteorologická služba MeteoSwiss.

Služba na platforme X tiež uviedla, že v piatok boli na mnohých staniciach po celej krajine zaznamenané nové teplotné rekordy.

MeteoSwiss na svojom blogu zároveň varovala, že v sobotu by sa teploty mohli vyšplhať na úroveň 38 až 39 stupňov Celzia. V Bazileji sa podľa nej dokonca „nedá vylúčiť“ teplota až 40 stupňov.

Najvyššia teplota, aká bola kedy vo Švajčiarsku nameraná, bola 41,5 stupňa Celzia. Túto hodnotu zaznamenali 11. augusta 2003 v obci Grono v kantóne Graubünden južne od Álp, uviedla agentúra.
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