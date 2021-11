REKORDNÝ NÁRAST PRÍPADOV: V Česku pribudlo takmer 22.500 nakazených

Praha 17. novembra (TASR) - V Česku zaznamenali za utorok 22.479 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný nárast v krajine od vypuknutia pandémie a o vyše 7900 viac ako v rovnaký deň minulého týždňa. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva zverejnených v stredu ráno.



Dosiaľ "rekordný" denný nárast infikovaných evidovala ČR 6. januára, keď pribudlo 17.778 nakazených. Za tento pondelok hlásili v krajine 11.514 prípadov.



O zhoršujúcej sa epidemickej situácií vypovedá aj naďalej rastúci počet zachytených nákaz na 100.000 obyvateľov za posledných sedem dní – takzvané incidenčné číslo stúplo zo 739 na 813, informuje spravodajský server iDnes.cz. Zvýšilo sa aj reprodukčné číslo, ktoré ukazuje, koľko ďalších ľudí nakazí v priemere jeden infikovaný, a to z pondelkových 1,24 na 1,32.



Počet úmrtí evidovaných v súvislosti s covidom narástol v Česku na celkovo 31.709. V nemocniciach je s chorobu COVID-19 aktuálne 4425 pacientov, pričom 661 z nich sa nachádza vo vážnom stave.



Od pondelka 15. novembra platia v Česku niektoré nové, prísnejšie opatrenia. Napríklad nezaočkovaní zamestnanci nemocníc sa musia povinne každý týždeň aspoň raz testovať. Študenti vysokých a vyšších odborných škôl musia nosiť respirátory aj pri výučbe v učebniach, kde sa zíde najmenej 50 študentov.



O ďalšom sprísnení opatrení plánuje česká vláda rozhodnúť vo štvrtok. Medzi zvažované kroky patrí zrušenie antigénových testov, no tiež tzv. rakúsky a bavorský model, pri ktorom sa na preukazovanie bezinfekčnosti neuznáva nijaký druh testov.